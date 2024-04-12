Анджеліна Джолі показала чим займається її донька Вів'єн

Анджеліна Джолі похизувалася хобі 15-річної доньки
Донька голлівудської зірки Анджеліни Джолі Вів'єн допомагала у створенні бродвейського мюзиклу "Аутсайдери". Акторка жартома називає її вдома "театральним керівником".
Про це акторка розповіла в інтерв'ю журналу Рeople.
Донька Джолі допомагає їй у роботі
Голлівудська акторка виступила в ролі виконавчого продюсера бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", а 15-річна Вів'єн приєдналась до проєкту на волонтерських засадах, адже дуже любить театральну справу. Джолі зізнається, що її донька є найвимогливішим критиком.
"Вів часто мене поправляє. Вона скаже: "Ти що, не читала пам'ятку? Ми повинні зробити це, ми повинні пройти через це. Вона була дійсно вимогливим помічником. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює над тим, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", — поділилася акторка.
Джолі взяла із собою Вів'єн на прем'єру шоу, де дівчина позувала перед камерами з іншими акторами театру Бернарда Б. Джейкобса.
Голлівудська зірка мала неймовірний вигляд у золотій сукні з металевим відтінком і накидці бежевого кольору.
Джолі розповіла, що надихнулася на створення мюзиклу "Аутсайдери", заснованого на романі С.Е. Хінтона 1987 року, тому що відчула "сильне захоплення матеріалом і командою".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джолі на тлі розбірок із Піттом влаштувала шопінг своїй 15-річній доньці Вів’єн. Також Джолі зізналася, що Бред Пітт неодноразово проявляв жорстокість не лише до неї, а й до дітей.
Читайте Новини.LIVE!