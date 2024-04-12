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Анджеліна Джолі похизувалася хобі 15-річної доньки

12 квітня 2024 14:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анджеліна Джолі показала чим займається її донька Вів'єн
Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Донька голлівудської  зірки Анджеліни Джолі Вів'єн допомагала у створенні бродвейського мюзиклу "Аутсайдери". Акторка жартома називає її вдома "театральним керівником".

Про це акторка розповіла в інтерв'ю журналу Рeople.

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Донька Джолі допомагає їй у роботі

Голлівудська акторка виступила в ролі виконавчого продюсера бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", а 15-річна Вів'єн приєдналась до проєкту на волонтерських засадах, адже дуже любить театральну справу. Джолі зізнається, що її донька є найвимогливішим критиком.

"Вів часто мене поправляє. Вона скаже: "Ти що, не читала пам'ятку? Ми повинні зробити це, ми повинні пройти через це. Вона була дійсно вимогливим помічником. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює над тим, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", — поділилася акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джолі взяла із собою Вів'єн на прем'єру шоу, де дівчина позувала перед камерами з іншими акторами театру Бернарда Б. Джейкобса.

Голлівудська зірка мала неймовірний вигляд у золотій сукні з металевим відтінком і накидці бежевого кольору.

Джолі у новому образі на червоній доріжці
Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Анджеліна Джолі похизувалася захопленнями доньки
Американська акторка Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: Reuters
Джолі допомогає в роботі донька
Американська акторка Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: Daily Mail

Джолі розповіла, що надихнулася на створення мюзиклу "Аутсайдери", заснованого на романі С.Е. Хінтона 1987 року, тому що відчула "сильне захоплення матеріалом і командою".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джолі на тлі розбірок із Піттом влаштувала шопінг своїй 15-річній доньці Вів’єн. Також Джолі зізналася, що Бред Пітт неодноразово проявляв жорстокість не лише до неї, а й до дітей.

Анджеліна Джолі
діти
хобі
театр
закордонні зірки
Прем'єра

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