Анджеліна Джолі показала чим займається її донька Вів'єн

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_

Донька голлівудської зірки Анджеліни Джолі Вів'єн допомагала у створенні бродвейського мюзиклу "Аутсайдери". Акторка жартома називає її вдома "театральним керівником".

Про це акторка розповіла в інтерв'ю журналу Рeople.

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Голлівудська акторка виступила в ролі виконавчого продюсера бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", а 15-річна Вів'єн приєдналась до проєкту на волонтерських засадах, адже дуже любить театральну справу. Джолі зізнається, що її донька є найвимогливішим критиком.

"Вів часто мене поправляє. Вона скаже: "Ти що, не читала пам'ятку? Ми повинні зробити це, ми повинні пройти через це. Вона була дійсно вимогливим помічником. Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює над тим, щоб краще зрозуміти, як зробити свій внесок", — поділилася акторка.

Джолі взяла із собою Вів'єн на прем'єру шоу, де дівчина позувала перед камерами з іншими акторами театру Бернарда Б. Джейкобса.

Голлівудська зірка мала неймовірний вигляд у золотій сукні з металевим відтінком і накидці бежевого кольору.

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Американська акторка Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: Reuters

Американська акторка Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: Daily Mail

Джолі розповіла, що надихнулася на створення мюзиклу "Аутсайдери", заснованого на романі С.Е. Хінтона 1987 року, тому що відчула "сильне захоплення матеріалом і командою".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джолі на тлі розбірок із Піттом влаштувала шопінг своїй 15-річній доньці Вів’єн. Також Джолі зізналася, що Бред Пітт неодноразово проявляв жорстокість не лише до неї, а й до дітей.