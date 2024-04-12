Анджелина Джоли показала чем занимается ее дочь Вивьен

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: X/angeltresjolie_

Дочь голливудской звезды Анджелины Джоли Вивьен помогала в создании бродвейского мюзикла "Аутсайдеры". Актриса в шутку называет ее дома "театральным руководителем".

Об этом актриса рассказала в интервью журналу Рeople.

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Голливудская актриса выступила в роли исполнительного продюсера бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", а 15-летняя Вивьен присоединилась к проекту на волонтерской основе, ведь очень любит театральное дело. Джоли признается, что ее дочь является самым требовательным критиком.

"Вив часто меня поправляет. Она скажет: "Ты что, не читала памятку? Мы должны сделать это, мы должны пройти через это". Она была действительно требовательным помощником. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает над тем, чтобы лучше понять, как сделать свой вклад", — поделилась актриса.

Джоли взяла с собой Вивьен на премьеру шоу, где девушка позировала перед камерами с другими актерами театра Бернарда Б. Джейкобса.

Голливудская звезда выглядела невероятно в золотом платье с металлическим оттенком и накидкой бежевого цвета.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: Daily Mail

Джоли рассказала, что вдохновилась на создание мюзикла "Аутсайдеры", основанного на романе С.Э. Хинтона 1987 года, потому что ее "вдохновил материал и команда".

Напомним, ранее мы писали, что Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг со своей 15-летней дочери Вивьен. Также Джоли призналась, что Брэд Питт неоднократно проявлял жестокость не только к ней, но и к детям.