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Стали відомі нові свідчення Джолі щодо насильства з боку Пітта

8 квітня 2024 13:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анджеліна Джолі висунула нові звинувачення проти Бреда Пітта — подробиці
Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хоча відома зіркова пара Бреда Пітта та Анджеліни Джолі подала на розлучення ще у далекому 2016 році, судовий процес триває. Нещодавно Джолі зізналася, що Пітт неодноразово проявляв жорстокість не лише до неї, а й до дітей.

Про це пише People.

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Бред Пітт бив дітей

Чоловік Анджеліни Джолі Бред Пітт жорстоко поводився з нею ще задовго до бійки в літаку в 2016 році. Тоді подружжя летіло з Франції до Лос-Анджелеса і Пітт облив свою родину пивом і вином, а також вдарив дружину.

У новому позові Анджеліна Джолі стверджує, що її колишній чоловік проявляв жорстокість до дітей ще задовго до гучної бійки в літаку.

Так, під час чергової сварки Пітт травмував спину та лікоть дружини. Діти подружжя намагалися заступитися за маму, однак актора це не зупинило і він вдарив одного з малюків по обличчю, а іншого придавив. Відомо, що після цього пара деякий час жила окремо.

Джолі у своєму зверненні до суду вказує, що саме ця ситуація стала причиною розірвання шлюбу.

"Історія з насиллям Пітта почалася задовго до того перельоту з Франції до Лос-Анджелеса у 2016 році. Цей переліт став останньою краплею, коли Пітт проявив насилля до Анджеліни й дітей. Джолі після цього відразу пішла від нього", — йдеться у матеріалах суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джолі на тлі розбірок із Піттом влаштувала шопінг своїй 15-річній доньці Вів’єн. Також ми розповідали, що Бред Пітт судиться з російським олігархом, якому Анджеліна Джолі продала виноробню.

скандал
шлюб
Анджеліна Джолі
діти
Бред Пітт
закордонні зірки
насильство

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