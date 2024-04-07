Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джолі на тлі розбірок з Піттом влаштувала шопінг з 15-річною донькою — фото arrow

Джолі на тлі розбірок з Піттом влаштувала шопінг з 15-річною донькою — фото

7 квітня 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Анджеліна Джолі показала 15-річну доньку від Бреда Пітта
Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишнє голлівудське подружжя, актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі продовжують звинувачувати одне одного в суді через своїх адвокатів. В житті ж вони особисто не коментують багаторічні розбірки. На тлі нового скандалу оскароносна Джолі влаштувала шопінг з однією зі своїх доньок. 

Про це повідомляє видання Page Six

Читайте також:

Анджеліна Джолі на шопінгу

Після того, як 48-річна Джолі розповіла нові подробиці про причини розлучення, вона не стала ховатися від папараці. Навпаки, акторка в компанії 15-річної доньки Вів’єн відправилась на шопінг.

Члени зіркової родини потрапили в об'єктиви фотографів, коли прогулювались вулицями американського мегаполіса Нью-Йорк. В руках в них були величезні пакети з покупками.  

Джолі на тлі розбірок з Піттом влаштувала шопінг з 15-річною донькою — фото - фото 1
Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_
Джолі на тлі розбірок з Піттом влаштувала шопінг з 15-річною донькою — фото - фото 2
Фото: X/angeltresjolie_

Зазначимо, що Вів’єн інколи з’являється з зірковою мамою й на світських заходах, які Джолі відвідує не так часто. Її старша біологічна сестра Шайло, якій в травні виповниться 18 років, нещодавно розповіла про бажання жити з Бредом Піттом. 

Водночас 60-річний актор заявив, що він більше не наполягає на спільній опіці над дітьми. В нього залишиться право відвідувати їх. Пітт та Джолі виховують шістьох дітей: трьох прийомних і трьох біологічних. Так, наприклад, прийомним, а саме Меддоксу, Паксу і Захарі — 22, 20 та 19 років відповідно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E! News (@enews)

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці бійки Джолі та Пітта. Також ми розповідали, що Бред Пітт судиться з російським олігархом, якому Анджеліна Джолі продала виноробню.

Анджеліна Джолі
діти
покупки
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку