Анджеліна Джолі показала 15-річну доньку від Бреда Пітта

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_

Колишнє голлівудське подружжя, актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі продовжують звинувачувати одне одного в суді через своїх адвокатів. В житті ж вони особисто не коментують багаторічні розбірки. На тлі нового скандалу оскароносна Джолі влаштувала шопінг з однією зі своїх доньок.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Анджеліна Джолі на шопінгу

Після того, як 48-річна Джолі розповіла нові подробиці про причини розлучення, вона не стала ховатися від папараці. Навпаки, акторка в компанії 15-річної доньки Вів’єн відправилась на шопінг.

Члени зіркової родини потрапили в об'єктиви фотографів, коли прогулювались вулицями американського мегаполіса Нью-Йорк. В руках в них були величезні пакети з покупками.

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: X/angeltresjolie_

Фото: X/angeltresjolie_

Зазначимо, що Вів’єн інколи з’являється з зірковою мамою й на світських заходах, які Джолі відвідує не так часто. Її старша біологічна сестра Шайло, якій в травні виповниться 18 років, нещодавно розповіла про бажання жити з Бредом Піттом.

Водночас 60-річний актор заявив, що він більше не наполягає на спільній опіці над дітьми. В нього залишиться право відвідувати їх. Пітт та Джолі виховують шістьох дітей: трьох прийомних і трьох біологічних. Так, наприклад, прийомним, а саме Меддоксу, Паксу і Захарі — 22, 20 та 19 років відповідно.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці бійки Джолі та Пітта. Також ми розповідали, що Бред Пітт судиться з російським олігархом, якому Анджеліна Джолі продала виноробню.