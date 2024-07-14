Анджеліну Джолі підловили папараці на рідкісній вечері з сином — фото

Американська акторка Анджеліна Джолі та її син Пакс. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID

Анджеліна Джолі прогулялась зі своїм сином Паксом. На тлі розмов про її нездорове схуднення, вона оголила стрункі ноги.

Про це пише Page Six.

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Акторку з сином помітили в популярному ресторані знаменитостей Sushi Park у Західному Голлівуді в п'ятницю. 20-річний Пакс оплатив рахунок у закладі.

Анджеліна Джолі повечеряла з сином Паксом. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID

Джолі сфотографували папараці, коли вона виходила з ресторану в повністю чорному образі — стримана сукня, високі підбори та вишукана сумочка. Також вдягнула чорні сонцезахисні окуляри.

Анджеліна Джолі відвідала зірковий ресторан. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID

Натомість Пакс вдягнув білу футболку, синю куртку в дрібний принт та карго кремового кольору. Також помітили, що хлопець дістав картку American Express, щоб заплатити за паркування.

Нагадаємо, акторка Анджеліна Джолі прогулялась зі своєї донькою на тлі чуток про її проблемну вагу. Також колишній чоловік Бред Пітт офіційно підтвердив свої стосунки з новою дівчиною.