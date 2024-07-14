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Анджелина Джоли поужинала в звездном ресторане вместе с сыном Паксом

14 июля 2024 08:12
Антонина Завадская - Редактор
Анджелину Джоли подловили папарацци на редком ужине с сыном.
Американская актриса Анджелина Джоли и ее сын Пакс. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID
Антонина Завадская - Редактор

Анджелина Джоли прогулялась со своим сыном Паксом. На фоне разговоров о ее нездоровом похудении, она оголила стройные ноги.

Об этом пишет Page Six.

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Актрису с сыном заметили в популярном ресторане знаменитостей Sushi Park в Западном Голливуде в пятницу. 20-летний Пакс оплатил счет в заведении.

Анджелина Джоли поужинала с сыном Паксом. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID
Анджелина Джоли поужинала с сыном Паксом. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID

Джоли сфотографировали папарацци, когда она выходила из ресторана в полностью черном образе — сдержанное платье, высокие каблуки и изысканная сумочка. Также надела черные солнцезащитные очки.

Анджелина Джоли посетила звездный ресторан. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID
Анджелина Джоли посетила звездный ресторан. Фото: The Daily Stardust / BACKGRID

Пакс надел белую футболку, синюю куртку в мелкий принт и карго кремового цвета. Также заметили, что парень получил карту American Express, чтобы заплатить за парковку.

Напомним, актриса Анджелина Джоли прогулялась со своей дочерью на фоне слухов о ее проблемном весе. Также бывший супруг Брэд Питт официально подтвердил свои отношения с новой девушкой.

США Анджелина Джоли дети семья Голливуд актеры зарубежные звезды

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