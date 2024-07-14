Анджелину Джоли подловили папарацци на редком ужине с сыном.

Анджелина Джоли поужинала в звездном ресторане вместе с сыном Паксом
Анджелина Джоли прогулялась со своим сыном Паксом. На фоне разговоров о ее нездоровом похудении, она оголила стройные ноги.
Об этом пишет Page Six.
Анджелину Джоли подловили фотографы на редком ужине с сыном
Актрису с сыном заметили в популярном ресторане знаменитостей Sushi Park в Западном Голливуде в пятницу. 20-летний Пакс оплатил счет в заведении.
Джоли сфотографировали папарацци, когда она выходила из ресторана в полностью черном образе — сдержанное платье, высокие каблуки и изысканная сумочка. Также надела черные солнцезащитные очки.
Пакс надел белую футболку, синюю куртку в мелкий принт и карго кремового цвета. Также заметили, что парень получил карту American Express, чтобы заплатить за парковку.
Напомним, актриса Анджелина Джоли прогулялась со своей дочерью на фоне слухов о ее проблемном весе. Также бывший супруг Брэд Питт официально подтвердил свои отношения с новой девушкой.
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