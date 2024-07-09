Друзі Бреда Пітта розповіли про його стосунки з удвічі молодшою нареченою

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Американський актор Бред Пітт "дуже щасливий" зі своєю набагато молодшою ​​дівчиною Інес-Олівією де Рамон, з якою він публічно тримався за руки, коли вони прибули на Гран-прі Великобританії в Нортгемптоні, Англія. Дизайнер ювелірних виробів, переїхала до 60-річної кінозірки ще в лютому.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Бред Пітт має серйозні плани з коханою

Пітт взяв Інес із собою на автодром Сільверстоун, оскільки він протягом чотирьох днів продовжував знімати сцени для свого нового гоночного фільму Apple Original F1. Дворазовий володар "Оскара" отримав 30 мільйонів доларів за роботу виконавчого продюсера та зіграв роль колишнього гонщика Сонні Гейса, який вийшов на пенсію, у спортивній драмі IMAX Джозефа Косінського, яка вийде в кінотеатрах у червні 2025 року.

Актор Бред Пітт із коханою. Фото: instagram.com/viralpopculture/

"Це більше серйозні стосунки, ніж просто побачення. Бреду так багато в ній подобається. Вона чудова для нього", — говорить джерело з оточення зірки.

Бред володіє будинком із трьома спальнями в Лос-Фелізі вартістю 5,5 млн доларів, будинком для відпочинку на березі океану площею 4 мільйони доларів у Голеті, а також трьома студіями (загальною вартістю 7 млн ​​доларів) у районі Фрогтаун у Лос-Анджелесі.

Пару помітили ще у вересні — за три місяці до того, як їх вперше побачили разом на концерті Боно в Лос-Анджелес.

Де Рамон, яка розмовляє французькою, німецькою та італійською мовами, працює віце-президентом Anita Ko Jewelry із січня 2020 року. Вона має опіку над своїм улюбленим собакою, відомим як "Ґреггі", зі своїм колишнім чоловіком — зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі, який живе з 24-річною німецькою моделлю Наталі Кукенбург. Інес завершила розлучення з 41-річною зіркою лише в лютому після більш ніж трьох років шлюбу.

Пітт і його колишня дружина Анджеліна Джолі досі не завершили розлучення з 2016 році.

Актори цієї п'ятниці святкуватимуть 16-річчя своїх єдиних неповнолітніх дітей — близнюків Вів'єн і Нокса.

П'ятеро з їхніх шести дітей, включаючи його доньку Захару, Шайло і Вів'єн, публічно відмовились війд його зіркового прізвища. Актор вступив у фізичну конфронтацію зі своїм сином Меддоксом на борту приватного літака у 2016 році, а його син Пакс назвав його "придурком світового класу" та "підлою людиною" в Instagram.

Джолі та Пітт познайомилися, граючи подружжя на знімальному майданчику шпигунського фільму "Містер і місіс Сміт" у 2004 році, що спонукало його до розлучення із Дженніфер Еністон у 2005 році.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку з донькою у модному сарафані.