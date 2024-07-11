Анджеліна Джолі вперше з'явилась на людях після шокуючої новини про її вагу

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторку Анджеліну Джолі бачили під час прогулянки в Лос-Анджелесі. До знаменитості приєдналася її 15-річна дочка Вів'єн.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна оскароносна актриса, яку на початку тижня помітили з сином Ноксом, братом-близнюком Вів’єн, виглядала шикарно у блідо-коричневій футболці вільного крою. Голлівудська красуня заправила топ з круглим вирізом у пару чорних штанів і доповнила образ стриманим чорним взуттям.

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: BACKGRID

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: BACKGRID

Вона зібрала свої довгі волосся в низький хвіст і додала великі сонцезахисні окуляри. Вихід зірки відбувся після новини про те, що вона важить майже 44 кілограми і її друзі непокоються про її здоров'я.

Це сталося через кілька місяців після того, як її дочка-підліток від колишнього чоловіка Бреда Пітта, відмовилася від прізвища актора. Невідомо, чи законно вона змінила ім'я.

Анджеліна та Бред розійшлися більше семи років тому, але колишні були втягнуті у суперечливу ворожнечу щодо опіки, обставин, за яких їхні стосунки припинилися, і їхніх поточних бізнес-справ.

Крім Вів'єн і Нокса, у Джолі і Пітта є сини Меддокс, Пакс, і дочки Захара, і Шайло. Пітт "практично не контактує" зі своїми старшими дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт приїхав на перегони зі своєю молодошою нареченою. Інес де Рамон.