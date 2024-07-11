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Анджеліна Джолі вперше з'явилась на людях після шокуючої новини про її вагу

11 липня 2024 07:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Анджеліна Джолі вперше з'явилась на людях після шокуючої новини про її вагу
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторку Анджеліну Джолі бачили під час прогулянки в Лос-Анджелесі. До знаменитості приєдналася її 15-річна дочка Вів'єн.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліну Джолі помітили під час виходу з дочкою

49-річна оскароносна актриса, яку на початку тижня помітили з сином Ноксом, братом-близнюком Вів’єн, виглядала шикарно у блідо-коричневій футболці вільного крою. Голлівудська красуня заправила топ з круглим вирізом у пару чорних штанів і доповнила образ стриманим чорним взуттям.

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: BACKGRID

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: BACKGRID

 

Вона зібрала свої довгі волосся в низький хвіст і додала великі сонцезахисні окуляри. Вихід зірки відбувся після новини про те, що вона важить майже 44 кілограми і її друзі непокоються про її здоров'я.

Це сталося через кілька місяців після того, як її дочка-підліток від колишнього чоловіка Бреда Пітта, відмовилася від прізвища актора. Невідомо, чи законно вона змінила ім'я.

Анджеліна та Бред розійшлися більше семи років тому, але колишні були втягнуті у суперечливу ворожнечу щодо опіки, обставин, за яких їхні стосунки припинилися, і їхніх поточних бізнес-справ.

Крім Вів'єн і Нокса, у Джолі і Пітта є сини Меддокс, Пакс, і дочки Захара, і Шайло. Пітт "практично не контактує" зі своїми старшими дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт приїхав на перегони зі своєю молодошою нареченою. Інес де Рамон.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зірки

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