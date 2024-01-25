Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі

Анна Трінчер на Балі. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер, яка зараз відпочиває на Балі, кілька днів не з'являлася у сторіс. Виявилося, співачка знову отруїлася, проте цього разу набагато серйозніше.

Про це розповіла в Instagram.

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Анна Трінчер кілька тижнів тому вирушила на відпочинок на Балі, щоб відпочити та зайнятися духовними практиками, адже важко переживала розлучення з блогером Олександром Волошиним.

Дівчина за відпочинок встигла вже двічі отруїтися.

Перший раз Аня і її подружка через отруєння мусили залишатися у номері і не відходити далеко від вбиралень. За кілька днів Трінчер одужала, проте тепер отруїлася знову.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Співачка не з'являлася у соціальних мережах кілька днів, а сьогодні повідомила, що отруїлася набагато гірше. Ані і досі погано, але вона вирішила опублікувати сторіс, адже за неї почали хвилюватися підписники.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця показала, що до неї приїжджала швидка і їй ставили крапельниці. За це вона заплатила 360 доларів, тобто більше 13 з половиною тисяч гривень.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Трінчер показала себе у ліжку і пообіцяла, що коли їй стане краще, то поділиться з підписниками фото і відео, які зробила на острові раніше.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер отруїлася на Балі.

Також ми повідомляли, що Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.