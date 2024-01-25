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Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі

25 січня 2024 15:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі
Анна Трінчер на Балі. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Анна Трінчер, яка зараз відпочиває на Балі, кілька днів не з'являлася у сторіс. Виявилося, співачка знову отруїлася, проте цього разу набагато серйозніше. 

Про це розповіла в Instagram

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Вдруге отруїлася на Балі

Анна Трінчер кілька тижнів тому вирушила на відпочинок на Балі, щоб відпочити та зайнятися духовними практиками, адже важко переживала розлучення з блогером Олександром Волошиним. 

Дівчина за відпочинок встигла вже двічі отруїтися. 

Перший раз Аня і її подружка через отруєння мусили залишатися у номері і не відходити далеко від вбиралень. За кілька днів Трінчер одужала, проте тепер отруїлася знову. 

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Співачка не з'являлася у соціальних мережах кілька днів, а сьогодні повідомила, що отруїлася набагато гірше. Ані і досі погано, але вона вирішила опублікувати сторіс, адже за неї почали хвилюватися підписники. 

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця показала, що до неї приїжджала швидка і їй ставили крапельниці. За це вона заплатила 360 доларів, тобто більше 13 з половиною тисяч гривень.

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Трінчер показала себе у ліжку і пообіцяла, що коли їй стане краще, то поділиться з підписниками фото і відео, які зробила на острові раніше. 

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер отруїлася на Балі. 

Також ми повідомляли, що Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.

відпочинок
здоров'я
Анна Трінчер
українські зірки

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