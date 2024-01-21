Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно
Українська співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин офіційно розлучилися. Вони вже кілька місяців не разом, але суд відбувся тільки нещодавно.
Про це Трінчер розповіла в instagram.
Трінчер і Волошин офіційно не пара
Суд ухвалив рішення про розлучення Анни Трінчер і Олександра Волошина. Співачка опублікувала у сторіз лист, який отримала від адвоката.
Через 30 днів рішення набуде законної сили. Також адвокати ще мають перевірити, чи немає у документах помилок. У тому разі, якщо вони будуть, то доведеться ще подавати клопотання про їхнє виправлення.
"Ну що, майже офіційно можна мене привітати", — написала в сторіз Трінчер. Її вже колишній чоловік поки що ніяк не прокоментував цю новину.
Нагадаємо, що трохи раніше Олександр зізнався в одному шоу, що все ще думає про Анну Трінчер і знову починає в неї закохуватись. Хлопець говорить, що знову бачить у ній ту дівчину, яку покохав. Тож, блогер не виключає того, що вони ще будуть разом.
На такі заяви співачка дала чітку відповідь, що буде шукати собі іншого, більш духовного партнера. Олександр був її кармічним чоловіком.
Волошин з Трінчер були разом понад рік. Наприкінці листопада 2023 року пара оголосила, що вони розлучаються. Більше пів року зірки намагалися налагодити стосунки, проте депресія Волошина "перемогла" і кохання зникло.
Раніше Трінчер відреагувала на одкровення Волошина про їхнє розлучення.
Також Анна Трінчер отруїлася на Балі.
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