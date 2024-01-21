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Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно

21 січня 2024 22:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно
Блогерка Анна Трінчер з Олександром Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин офіційно розлучилися. Вони вже кілька місяців не разом, але суд відбувся тільки нещодавно.

Про це Трінчер розповіла в instagram.

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Суд ухвалив рішення про розлучення Анни Трінчер і Олександра Волошина. Співачка опублікувала у сторіз лист, який отримала від адвоката. 

Через 30 днів рішення набуде законної сили. Також адвокати ще мають перевірити, чи немає у документах помилок. У тому разі, якщо вони будуть, то доведеться ще подавати клопотання про їхнє виправлення.

Анна Трінчер офіційно розлучена
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Ну що, майже офіційно можна мене привітати", — написала в сторіз Трінчер. Її вже колишній чоловік поки що ніяк не прокоментував цю новину.

Нагадаємо, що трохи раніше Олександр зізнався в одному шоу, що все ще думає про Анну Трінчер і знову починає в неї закохуватись. Хлопець говорить, що знову бачить у ній ту дівчину, яку покохав. Тож, блогер не виключає того, що вони ще будуть разом.

Весілля Анни Трінчер і Олександра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Весілля Анни Трінчер і Олександра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

На такі заяви співачка дала чітку відповідь, що буде шукати собі іншого, більш духовного партнера. Олександр був її кармічним чоловіком.

Волошин з Трінчер були разом понад рік. Наприкінці листопада 2023 року пара оголосила, що вони розлучаються. Більше пів року зірки намагалися налагодити стосунки, проте депресія Волошина "перемогла" і кохання зникло.

Весілля Анни Трінчер і Олександра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Раніше Трінчер відреагувала на одкровення Волошина про їхнє розлучення.

Також Анна Трінчер отруїлася на Балі.

суд
розлучення
Олександр Волошин
Анна Трінчер
депресія
українські зірки

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