Анне Тринчер вызвали скорую во время отдыха на Бали

Анна Тринчер на Бали. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер, которая сейчас отдыхает на Бали, несколько дней не появлялась в сторис. Оказалось, певица снова отравилась, однако в этот раз гораздо серьезнее.

Об этом рассказала в Instagram.

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Второй раз отравилась на Бали

Анна Тринчер несколько недель назад отправилась на отдых на Бали, чтобы отдохнуть и заняться духовными практиками, ведь тяжело переживала развод с блогером Александром Волошиным.

Девушка за отдых успела уже дважды отравиться.

Первый раз Аня и ее подружка из-за отравления должны были оставаться в номере и не отходить далеко от уборных. Через несколько дней Тринчер выздоровела, однако теперь отравилась снова.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Певица не появлялась в социальных сетях несколько дней, а сегодня сообщила, что отравилась гораздо хуже. Ане до сих пор плохо, но она решила опубликовать сторис, ведь за нее начали волноваться подписчики.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница показала, что к ней приезжала скорая и ей ставили капельницы. За это она заплатила 360 долларов, то есть более 13 с половиной тысяч гривен.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Тринчер показала себя в постели и пообещала, что когда ей станет лучше, то поделится с подписчиками фото и видео, которые сделала на острове раньше.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер отравилась на Бали.

Также мы сообщали, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.