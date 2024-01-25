Анне Тринчер вызвали скорую во время отдыха на Бали
Анна Тринчер, которая сейчас отдыхает на Бали, несколько дней не появлялась в сторис. Оказалось, певица снова отравилась, однако в этот раз гораздо серьезнее.
Об этом рассказала в Instagram.
Второй раз отравилась на Бали
Анна Тринчер несколько недель назад отправилась на отдых на Бали, чтобы отдохнуть и заняться духовными практиками, ведь тяжело переживала развод с блогером Александром Волошиным.
Девушка за отдых успела уже дважды отравиться.
Первый раз Аня и ее подружка из-за отравления должны были оставаться в номере и не отходить далеко от уборных. Через несколько дней Тринчер выздоровела, однако теперь отравилась снова.
Певица не появлялась в социальных сетях несколько дней, а сегодня сообщила, что отравилась гораздо хуже. Ане до сих пор плохо, но она решила опубликовать сторис, ведь за нее начали волноваться подписчики.
Исполнительница показала, что к ней приезжала скорая и ей ставили капельницы. За это она заплатила 360 долларов, то есть более 13 с половиной тысяч гривен.
Тринчер показала себя в постели и пообещала, что когда ей станет лучше, то поделится с подписчиками фото и видео, которые сделала на острове раньше.
Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер отравилась на Бали.
Также мы сообщали, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.
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