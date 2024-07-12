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Аніта Луценко написала книгу, аби підтримати дітей після масованого обстрілу 8 липня

12 липня 2024 21:16
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Після обстрілу Охматдиту Аніта Луценко написали книгу для дітей
Зіркова тренерка Аніта Луценко. Фото: Instagram/anitasporty
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Експертка зі здорового способу життя, майстер спорту та багаторазова чемпіонка зі спортивної аеробіки Аніта Луценко випустила дитячу аудіоказку. Її написання стало для інфлюенсерки способом впоратися з емоціями після масованого ракетного обстрілу України 8 липня.

Про це Аніта Луценко написала у своїх соцмережах

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За словами мотиваційної спікерки, в особливо складні моменти вона завжди намагається бути корисною там, де вміє. Після масованого ракетного обстрілу 8 липня, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" (в Києві), Аніта зрозуміла, що зараз найбільше хочеться підтримати тих, хто цього так потребує — дітей.

"Всього за 24 години мені вдалося написати казку, яка не лише б розважала, а й трохи ненав’язливо навчала наших діток важливості здорового харчування", — зазначила Луценко. 

Казка "Карамелька та Чарівні Овочі" — це історія про маленьку дівчинку Карамельку, яка, проходячи різноманітні пригоди, навчилася цінувати не лише солодощі, а й користь здорових продуктів.

"Моя донька взагалі стала її першим слухачем та з радістю прослухала історію маленької Карамельки від початку і до кінця. І так п’ять разів, батьки зрозуміють. Тож дуже сподіваюся на те, що ця казка сподобається вашим діткам так сильно, як і Мії", — підсумувала Аніта.

Картинки для візуалізації аудіоказки, яку Луценко опублікувала на своєму YouTube-каналі, допоміг зробити штучний інтелект.

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діти штучний інтелект література українські зірки

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