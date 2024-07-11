Хореограф Євген Кот вперше став татом — відео

Український хореограф Євген Кот та танцівниця Наталія Татаринцева. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Український хореограф Євген Кот та його дружина, танцівниця та блогерка Наталія Татаринцева вперше стали батьками. Подружжя виховуватиме донечку.

Про це хореограф повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Євген поділився із шанувальниками зворушливими кадрами з пологового. Він ніжно цілує дружину, яка руках тримає немовля. Танцівник повідомив, що 10 липня на світ з'явилась його донечка.

"Наша принцеса народилася", — лаконічно підписав чуттєво відео він.

Закохані одружилися у 2019 році. Подружжя дізналося про вагітність ще на початку листопада. Вони довго мріяли про дитинку, а тому Наталія не повірила своїм очам і зробила одразу три тести на вагітність.

Нагадаємо, акторка Марго Роббі вперше стане мамою. А також Джастін Бібер замилував ніжностями з вагітною дружиною.