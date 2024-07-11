Хореограф Євген Кот вперше став татом — відео

Хореограф Євген Кот та танцівниця Наталія Татаринцева вперше стали батьками
Український хореограф Євген Кот та його дружина, танцівниця та блогерка Наталія Татаринцева вперше стали батьками. Подружжя виховуватиме донечку.
Про це хореограф повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Євген Кот став татом
Євген поділився із шанувальниками зворушливими кадрами з пологового. Він ніжно цілує дружину, яка руках тримає немовля. Танцівник повідомив, що 10 липня на світ з'явилась його донечка.
"Наша принцеса народилася", — лаконічно підписав чуттєво відео він.
Закохані одружилися у 2019 році. Подружжя дізналося про вагітність ще на початку листопада. Вони довго мріяли про дитинку, а тому Наталія не повірила своїм очам і зробила одразу три тести на вагітність.
Нагадаємо, акторка Марго Роббі вперше стане мамою. А також Джастін Бібер замилував ніжностями з вагітною дружиною.
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