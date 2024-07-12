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Анита Луценко написала книгу, чтобы поддержать детей после массированного обстрела 8 июля

12 июля 2024 21:16
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
После обстрела Охматдета Анита Луценко написали книгу для детей
Звездный тренер Анита Луценко. Фото: Instagram/anitasporty
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Эксперт по здоровому образу жизни, мастер спорта и многократная чемпионка по спортивной аэробике Анита Луценко выпустила детскую аудио сказку. Ее написание стало для инфлюенсера способом справиться с эмоциями после массированного ракетного обстрела Украины 8 июля.

Об этом Анита Луценко написала в своих соцсетях.

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По словам мотивационного спикера, в особо сложные моменты она всегда пытается быть полезной там, где умеет. После массированного ракетного обстрела 8 июля, в частности по детской больнице "Охматдет" (в Киеве), Анита поняла, что сейчас больше всего хочется поддержать тех, кто в этом так нуждается — детей.

"Всего за 24 часа мне удалось написать сказку, которая не только развлекала бы, но и немного ненавязчиво обучала наших детей важности здорового питания", — отметила Луценко.

Сказка "Карамелька и Волшебные Овощи" — это история о маленькой девочке Карамельке, которая, проходя разнообразные приключения, научилась ценить не только сладости, но и пользу здоровых продуктов.

"Моя дочь вообще стала ее первым слушателем и с радостью прослушала историю маленькой Карамельки от начала и до конца. И так пять раз, родители поймут. Так что очень надеюсь на то, что эта сказка понравится вашим деткам так сильно, как и Мии", — подытожила Анита.

Картинки для визуализации аудио сказки, опубликованной Луценко на своем YouTube-канале, помог сделать искусственный интеллект.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова запустила новое кулинарное шоу, в котором готовят повара из ВСУ. Также мы рассказывали, что хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева впервые стали родителями.

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