После обстрела Охматдета Анита Луценко написали книгу для детей

Звездный тренер Анита Луценко. Фото: Instagram/anitasporty

Эксперт по здоровому образу жизни, мастер спорта и многократная чемпионка по спортивной аэробике Анита Луценко выпустила детскую аудио сказку. Ее написание стало для инфлюенсера способом справиться с эмоциями после массированного ракетного обстрела Украины 8 июля.

Об этом Анита Луценко написала в своих соцсетях.

Читайте также:

Анита Луценко написала книгу после атаки оккупантов

По словам мотивационного спикера, в особо сложные моменты она всегда пытается быть полезной там, где умеет. После массированного ракетного обстрела 8 июля, в частности по детской больнице "Охматдет" (в Киеве), Анита поняла, что сейчас больше всего хочется поддержать тех, кто в этом так нуждается — детей.

"Всего за 24 часа мне удалось написать сказку, которая не только развлекала бы, но и немного ненавязчиво обучала наших детей важности здорового питания", — отметила Луценко.

Сказка "Карамелька и Волшебные Овощи" — это история о маленькой девочке Карамельке, которая, проходя разнообразные приключения, научилась ценить не только сладости, но и пользу здоровых продуктов.

"Моя дочь вообще стала ее первым слушателем и с радостью прослушала историю маленькой Карамельки от начала и до конца. И так пять раз, родители поймут. Так что очень надеюсь на то, что эта сказка понравится вашим деткам так сильно, как и Мии", — подытожила Анита.

Картинки для визуализации аудио сказки, опубликованной Луценко на своем YouTube-канале, помог сделать искусственный интеллект.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова запустила новое кулинарное шоу, в котором готовят повара из ВСУ. Также мы рассказывали, что хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева впервые стали родителями.