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Полякова запустила нове кулінарне шоу, в якому готують кухарі із ЗСУ

12 липня 2024 20:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова стала ведучою шоу "Польова кухня" — перший випуск
Співачка Оля Полякова із захисником. Фото: кадр з шоу "Польова кухня"
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова стала ведучою нового шоу "Польова кухня", в якому змагаються кухарі із ЗСУ. За його правилами, дві команди за 40 хвилин мають приготувати по одній страві в умовах військової польової кухні.

Відео було опубліковане на YouTube.

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За правилами нового шоу, дві команди кухарів із ЗСУ мають впоратися на кухні за 40 хвилин. Страви для хлопців обирає сама ведуча. У першому випуску команди готували плов з морепродуктами і тайський суп “Том ям”. 

Головною метою шоу є не тільки розважити глядчів, а й ближче познайомитися із нашими захисникам. Олі Поляковій вдалося поспілкуватися з військовим із позивним "Ворот". Він поділився із нею історіями про те, як знищував ворога.

"У 2022 році дуже плідно працював над підписанням серйозної угоди. У Києві вже домовились з партнером про зустріч, але вранці розпочалося повномасштабне вторгнення, тому справу скасували. Все буде втрачено, якщо ми втратимо країну, тому я і вирішив піти воювати. У мені на початку мало хто вбачав воїна. Зараз маю декілька нагород: за “хоробрість в бою”, “незламність духу”. Був цікавий момент у Соледарі, я так близько ще не стикався із ворогом. 10 метрів між мною ним, не було плану чіткого, що робити, тим більше кидати в лоба йому гранату, але руки і адреналін це зробили самі, і я влучив. У той день ми пережили 56 танкових пострілів по нашій позиції", — розповів "Ворот".

Оля Полякова запустила нове шоу
Співачка Оля Полякова із військовослужбовцями ЗСУ. Фото: кадр з шоу "Польова кухня"

Співачка також познайомила глядачів із своїм давнім  знайомим Віталієм, який пережив контузію та втратив на війні палець.

"Йшли по посадці, пройшли до наступного бліндажа, а там відстрілювався ворог. Він влучив у ногу моєму побратиму, а мені — в руку, я втратив палець. Так і проходимо метр за метром, здобувачі перемогу. Всім страшно. Якщо страху не буде, тебе вб'ють. Страх допомагає вижити. У Соледарі у мене було завдання піти на позицію, звідки я б не вийшов сам. Був потужний обстріл, і мене від вибуху відкинуло в яму. Була контузія. Поряд був песик, ми з ним так і сиділи обійнявшись. Я його не встиг забрати, але з Бахмуту та Соледару не раз забирали тваринок і дарували людям у добрі руки", — поділився шокуючими подробицями з поля бою Віталій.

Наприкінці випуску військові вирішили віддячити ведучій та навчити її збирати та розбирати автомат. Зірка була вдячна за здобуту навичку і влаштувала їм справжній імпровізований концерт. 

Раніше ми розповідали про те, що співачці вдалося досягнути омріяної цифри на вагах. А також виконавиця прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні".

Оля Полякова шоу військові шоу-бізнес українські зірки Українська кухня кухня

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