Оля Полякова стала ведучою шоу "Польова кухня" — перший випуск

Полякова запустила нове кулінарне шоу, в якому готують кухарі із ЗСУ
Відома українська співачка Оля Полякова стала ведучою нового шоу "Польова кухня", в якому змагаються кухарі із ЗСУ. За його правилами, дві команди за 40 хвилин мають приготувати по одній страві в умовах військової польової кухні.
Відео було опубліковане на YouTube.
Шоу "Польова кухня"
За правилами нового шоу, дві команди кухарів із ЗСУ мають впоратися на кухні за 40 хвилин. Страви для хлопців обирає сама ведуча. У першому випуску команди готували плов з морепродуктами і тайський суп “Том ям”.
Головною метою шоу є не тільки розважити глядчів, а й ближче познайомитися із нашими захисникам. Олі Поляковій вдалося поспілкуватися з військовим із позивним "Ворот". Він поділився із нею історіями про те, як знищував ворога.
"У 2022 році дуже плідно працював над підписанням серйозної угоди. У Києві вже домовились з партнером про зустріч, але вранці розпочалося повномасштабне вторгнення, тому справу скасували. Все буде втрачено, якщо ми втратимо країну, тому я і вирішив піти воювати. У мені на початку мало хто вбачав воїна. Зараз маю декілька нагород: за “хоробрість в бою”, “незламність духу”. Був цікавий момент у Соледарі, я так близько ще не стикався із ворогом. 10 метрів між мною ним, не було плану чіткого, що робити, тим більше кидати в лоба йому гранату, але руки і адреналін це зробили самі, і я влучив. У той день ми пережили 56 танкових пострілів по нашій позиції", — розповів "Ворот".
Співачка також познайомила глядачів із своїм давнім знайомим Віталієм, який пережив контузію та втратив на війні палець.
"Йшли по посадці, пройшли до наступного бліндажа, а там відстрілювався ворог. Він влучив у ногу моєму побратиму, а мені — в руку, я втратив палець. Так і проходимо метр за метром, здобувачі перемогу. Всім страшно. Якщо страху не буде, тебе вб'ють. Страх допомагає вижити. У Соледарі у мене було завдання піти на позицію, звідки я б не вийшов сам. Був потужний обстріл, і мене від вибуху відкинуло в яму. Була контузія. Поряд був песик, ми з ним так і сиділи обійнявшись. Я його не встиг забрати, але з Бахмуту та Соледару не раз забирали тваринок і дарували людям у добрі руки", — поділився шокуючими подробицями з поля бою Віталій.
Наприкінці випуску військові вирішили віддячити ведучій та навчити її збирати та розбирати автомат. Зірка була вдячна за здобуту навичку і влаштувала їм справжній імпровізований концерт.
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