Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально
Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись. Они уже несколько месяцев не вместе, но суд прошел только недавно.
Об этом Тринчер рассказала в instagram.
Тринчер и Волошин официально не пара
Суд принял решение о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина. Певица опубликовала письмо, которое получила от адвоката.
Через 30 дней решение вступит в законную силу. Также адвокаты должны проверить, нет ли в документах ошибок. В том случае, если они будут, придется еще подавать ходатайство об их исправлении.
"Ну что, почти официально можно меня поздравить", — написала в сториз Тринчер. Ее уже бывший муж пока никак не прокомментировал эту новость.
Напомним, что чуть раньше Александр признался в одном шоу, что все еще думает об Анне Тринчер и начинает в нее влюбляться. Парень говорит, что снова видит в ней ту подругу, которую полюбил. Итак, блоггер не исключает того, что они еще будут вместе.
На такие заявления певица дала четкий ответ, что будет искать себе другого, более духовного партнера. Александр был ее кармическим мужчиной.
Волошин с Тринчером были вместе более года. В конце ноября 2023 года пара объявила, что они разводятся. Более полугода звезды пытались наладить отношения, однако депрессия Волошина "победила" и любовь исчезла.
Ранее Тринчер отреагировала на откровение Волошина об их разводе.
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