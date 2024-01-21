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Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально

21 января 2024 22:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально
Блогер Анна Тринчер с Александром Волошиным. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись. Они уже несколько месяцев не вместе, но суд прошел только недавно.

Об этом Тринчер рассказала в instagram.

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Суд принял решение о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина. Певица опубликовала письмо, которое получила от адвоката.

Через 30 дней решение вступит в законную силу. Также адвокаты должны проверить, нет ли в документах ошибок. В том случае, если они будут, придется еще подавать ходатайство об их исправлении.

Анна Тринчер официально разведена
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Ну что, почти официально можно меня поздравить", — написала в сториз Тринчер. Ее уже бывший муж пока никак не прокомментировал эту новость.

Напомним, что чуть раньше Александр признался в одном шоу, что все еще думает об Анне Тринчер и начинает в нее влюбляться. Парень говорит, что снова видит в ней ту подругу, которую полюбил. Итак, блоггер не исключает того, что они еще будут вместе.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

На такие заявления певица дала четкий ответ, что будет искать себе другого, более духовного партнера. Александр был ее кармическим мужчиной.

Волошин с Тринчером были вместе более года. В конце ноября 2023 года пара объявила, что они разводятся. Более полугода звезды пытались наладить отношения, однако депрессия Волошина "победила" и любовь исчезла.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Ранее Тринчер отреагировала на откровение Волошина об их разводе.

ТакжеАнна Тринчер отравилась на Бали .

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Александр Волошин
Анна Тринчер
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украинские звезды

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