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Трінчер відреагувала на одкровення Волошина про їхнє розлучення

19 січня 2024 12:13
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Трінчер відреагувала на одкровення Волошина про їхнє розлучення
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Днями блогер Олександр Волошин заявив, що в нього знову почали з'являтися почуття до своєї колишньої дружини, співачки Анни Трінчер. В ефірі "Він вона шоу" він пояснив, що причини їхнього розлучення — його психічний розлад.

Трінчер відреагувала на слова колишнього чоловіка у соціальній мережі.

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За словами Олександра, Анна повністю присвятила себе йому, і змінилася. Однак після розлучення Трінчер почала більше уваги приділяти саме собі.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

 

"Ми розійшлися через мій психічний розлад. Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене, і забула про себе. Тобто частково втратила себе. Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити", — прокоментував блогер.

Волошин говорить, що знову бачить у Трінчер ту дівчину, в яку закохався, тому в нього починають з'являтися почуття до неї. Блогер припускає, що, можливо, вони відновлять свої стосунки та будуть разом.

Анна Трінчер зазначила, що сподівається, що її історія комусь допоможе, як варто поводитися в стосунках.

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я сподіваюся, що історія моєї кризи і власної трансформації стане для вас дуже повчальною. Дівчата, робимо висновки, вчимося на чужих помилках", — сказала зірка.

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення з Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Трінчер говорить, що зробила все б знову так само, адже у цьому і є сенс кохання і партнерства.

"Але тепер я дуже обачна до чоловіків...я дивлюсь на їхні вчинки і слухаю їх життєві цінності. Я перестала романтизувати їх...я точно знаю, що мені НЕ потрібно. У моє життя точно прийде той самий духовний партнер, у якого буде така глибина внутрішнього світу, свідомості і ми будемо любити один одного і підсилювати в усіх напрямках", — говорить зірка.

Артистка зробила висновки після розлучення.

"Саша — був моїм кармічним партнером. Саме завдяки нашим стосункам я пішла в духовність і любов до себе. Я побачила, наскільки сильною я можу бути, і що навіть на самому дні — я все одно буду обирати важкий шлях, вірний собі і своїм цінностям", — коментує Анна.

Нагадаємо, Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами.

Раніше Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму.

Олександр Волошин
Анна Трінчер
Зіркове розлучення
українські зірки

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