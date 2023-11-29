Анна Трінчер пояснила, чому тривалий час спростовувала розлучення

Блогерка та співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер вчора шокувала новиною про своє розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Прихильники почали активно коментувати зміни в особистому житті зірки, а дехто навіть розкритикував, за те що вона насварила блогера, який ще кілька місяців тому заявив про розлучення пари.

Свій коментар з цього приводу Трінчер залишила в Instagram.

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У жовтні блогер Богдан Беспалов поширив чутки, що Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучилися. Таку інформацію йому нібито надало джерело з оточення пари. 24 вересня закохані відсвяткували першу річницю шлюбу. Тоді Анна та Олександр гнівно відреагували на інформацію, і спростували розлучення. Тож, коли вчора стало відомо, що пара таки розпалася, фоловери Трінчер запитали, чому вона спростовувала тривалий час правду.

Блогерка та співачка Анна Трінчер прокоментувала своє розлучення. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Прийняли це рішення нещодавно. До цього ми відверто казали, що у нас проблеми у стосунках...старалися все налагодити, ми ходили на терапію...а хтось просто нахабно хайпував, підливаючи масла у вогонь, підкидаючи такі бридкі чутки, як "зрада", якої ніколи не було", — відповіла артистка.

Анна Трінчер зізналася, що тривалий час переживала проблеми у стосунках з чоловіком, працювала з психологами та медитувала. Але все одно пара вирішила розстатися.

Раніше Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.

Нагадаємо, Трінчер розповіла, як рятувала шлюб з Волошиним.