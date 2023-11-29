Анна Тринчер объяснила, почему долго опровергала развод

Блоггерша и певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер вчера шокировала новостью о своем разводе с бизнесменом Александром Волошиным. Поклонники начали активно комментировать изменения в личной жизни звезды, а некоторые даже раскритиковали, за то что она ополчилась на блогера, который еще несколько месяцев назад заявил о разводе пары.

Свой комментарий по этому поводу Тринчер оставила в Instagram.

Читайте также:

Тринчер призналась, когда решила развестись

В октябре блогер Богдан Беспалов распространил слухи, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись. Такую информацию ему якобы предоставил источник из окружения пары. 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину бракосочетания. Тогда Анна и Александр гневно отреагировали на информацию о разводе. Когда вчера стало известно, что пара таки распалась, фоловеры Тринчер спросили, почему она долгое время опровергала правду.

Блоггерша и певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Приняли это решение недавно. До этого мы откровенно говорили, что у нас проблемы в отношениях...старались все наладить, мы ходили на терапию...а кто-то просто нагло хайповал, подливая масла в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было", — ответила артистка.

Анна Тринчер призналась, что долгое время переживала проблемы в отношениях с мужем, работала с психологами и медитировала. Но все равно пара решила расстаться.

Ранее Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

Напомним, Тринчер рассказала, как спасала брак с Волошиным.