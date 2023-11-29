Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анна Тринчер объяснила, почему долго опровергала развод arrow

Анна Тринчер объяснила, почему долго опровергала развод

29 ноября 2023 19:42
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Тринчер объяснила, почему долго опровергала развод
Блоггерша и певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер вчера шокировала новостью о своем разводе с бизнесменом Александром Волошиным. Поклонники начали активно комментировать изменения в личной жизни звезды, а некоторые даже раскритиковали, за то что она ополчилась на блогера, который еще несколько месяцев назад заявил о разводе пары.

Свой комментарий по этому поводу Тринчер оставила в Instagram.

Читайте также:

Тринчер призналась, когда решила развестись

В октябре блогер Богдан Беспалов распространил слухи, что Анна Тринчер и Александр Волошин развелись. Такую информацию ему якобы предоставил источник из окружения пары. 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину бракосочетания. Тогда Анна и Александр гневно отреагировали на информацию о разводе. Когда вчера стало известно, что пара таки распалась, фоловеры Тринчер спросили, почему она долгое время опровергала правду.

 

Блоггерша и певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блоггерша и певица Анна Тринчер прокомментировала свой развод. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Приняли это решение недавно. До этого мы откровенно говорили, что у нас проблемы в отношениях...старались все наладить, мы ходили на терапию...а кто-то просто нагло хайповал, подливая масла в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было", — ответила артистка.

Анна Тринчер призналась, что долгое время переживала проблемы в отношениях с мужем, работала с психологами и медитировала. Но все равно пара решила расстаться.

Ранее Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

Напомним, Тринчер рассказала, как спасала брак с Волошиным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме