Співачка Анна Трінчер представила нову версію своєї пісні

Українська співачка Анна Трінчер на радіостанції "Хіт ФМ". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця Анна Трінчер презентувала оновлену версію своєї нової композиції. Так, популярна артистка, блогерка і акторка представила ремікс своєї пісні і поділилася своїми успіхами з фоловерами в соцмережі Instagram.

Відповідним дописом Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нова версія пісні Анни Трінчер

Українська співачка представила нову версію своєї нової пісні "Бар за баром", яку вона випустила зовсім нещодавно. Дівчина показала фрагмент з відеороботи, де вона постала з молодим красенем, який знявся разом з нею в кліпі на цю композицію.

До того ж, Анна Трінчер поділилася успіхами цієї нової версії, наголосивши, що вона вже посіла 85 місце в ТОП-100 пісень. При цьому, оригінальна композиція української артистки посідає сьогодні четверте місце в цьому рейтингу.

"Ця пісня — море. Головне — не потонути. Ми з реміксом на 85 місці, з оригіналом на четвертому місці в ТОП-100. Далі — більше. Дякую, що поряд", — написала Анна Трінчер в описі під своїм дописом.

Співачка Анна Трінчер у новому кліпі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на допис Анни Трінчер

Побачивши цю публікацію української співачки, її фоловери вирішили не проходити повз і почали її коментувати.

Цей чувак портить все враження, чого він??? Він взагалі не вписується в цю картину

Пісня цікава, браво. А от того, хто знімався в п*рно, важко прийняти в іншій ролі

Треба було іншого актора... Тоді б мало гармонійний вигляд…

Цей чувак, я його памʼятаю з "Кохання на виживання", він у мене асоціюється з найгидотнішою людиною і вважаю, що він капець який недоречний тут, після нього залишається неприємний присмак

Знаєте, ви після розлучення стали іншою — серйозною, цікавою, без тих тупих пранків. Це дійсно важка робота над собою! І вона дуже цінна

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Не так давно в української співачки вийшла нова пісня під назвою "Бар за баром". Кліп на цю композицію, де Анна показала себе досить спокусливою, зібрав понад 2,5 мільйони переглядів і посів десяте місце в рейтингу музичних відео у вкладці "В тренді".

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