Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші arrow

Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші

13 травня 2024 16:56
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Анна Трінчер представила нову версію своєї пісні
Українська співачка Анна Трінчер на радіостанції "Хіт ФМ". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська виконавиця Анна Трінчер презентувала оновлену версію своєї нової композиції. Так, популярна артистка, блогерка і акторка представила ремікс своєї пісні і поділилася своїми успіхами з фоловерами в соцмережі Instagram.

Відповідним дописом Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Нова версія пісні Анни Трінчер

Українська співачка представила нову версію своєї нової пісні "Бар за баром", яку вона випустила зовсім нещодавно. Дівчина показала фрагмент з відеороботи, де вона постала з молодим красенем, який знявся разом з нею в кліпі на цю композицію.

До того ж, Анна Трінчер поділилася успіхами цієї нової версії, наголосивши, що вона вже посіла 85 місце в ТОП-100 пісень. При цьому, оригінальна композиція української артистки посідає сьогодні четверте місце в цьому рейтингу.

"Ця пісня — море. Головне — не потонути. Ми з реміксом на 85 місці, з оригіналом на четвертому місці в ТОП-100. Далі — більше. Дякую, що поряд", — написала Анна Трінчер в описі під своїм дописом.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер у новому кліпі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на допис Анни Трінчер

Побачивши цю публікацію української співачки, її фоловери вирішили не проходити повз і почали її коментувати.

  • Цей чувак портить все враження, чого він??? Він взагалі не вписується в цю картину
  • Пісня цікава, браво. А от того, хто знімався в п*рно, важко прийняти в іншій ролі
  • Треба було іншого актора... Тоді б мало гармонійний вигляд…
  • Цей чувак, я його памʼятаю з "Кохання на виживання", він у мене асоціюється з найгидотнішою людиною і вважаю, що він капець який недоречний тут, після нього залишається неприємний присмак
  • Знаєте, ви після розлучення стали іншою — серйозною, цікавою, без тих тупих пранків. Це дійсно важка робота над собою! І вона дуже цінна
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Не так давно в української співачки вийшла нова пісня під назвою "Бар за баром". Кліп на цю композицію, де Анна показала себе досить спокусливою, зібрав понад 2,5 мільйони переглядів і посів десяте місце в рейтингу музичних відео у вкладці "В тренді". 

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Анна Трінчер зізналася, чому вона боялася критики після інтерв’ю з Машею Єфросініною.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Анна Трінчер згадала знущання у школі. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Анна Трінчер похизувалася розкішним тілом на березі моря.

Instagram
Анна Трінчер
шоу-бізнес
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина