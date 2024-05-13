Співачка Анна Трінчер представила нову версію своєї пісні

Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші
Молода українська виконавиця Анна Трінчер презентувала оновлену версію своєї нової композиції. Так, популярна артистка, блогерка і акторка представила ремікс своєї пісні і поділилася своїми успіхами з фоловерами в соцмережі Instagram.
Відповідним дописом Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Нова версія пісні Анни Трінчер
Українська співачка представила нову версію своєї нової пісні "Бар за баром", яку вона випустила зовсім нещодавно. Дівчина показала фрагмент з відеороботи, де вона постала з молодим красенем, який знявся разом з нею в кліпі на цю композицію.
До того ж, Анна Трінчер поділилася успіхами цієї нової версії, наголосивши, що вона вже посіла 85 місце в ТОП-100 пісень. При цьому, оригінальна композиція української артистки посідає сьогодні четверте місце в цьому рейтингу.
"Ця пісня — море. Головне — не потонути. Ми з реміксом на 85 місці, з оригіналом на четвертому місці в ТОП-100. Далі — більше. Дякую, що поряд", — написала Анна Трінчер в описі під своїм дописом.
Реакція українців на допис Анни Трінчер
Побачивши цю публікацію української співачки, її фоловери вирішили не проходити повз і почали її коментувати.
- Цей чувак портить все враження, чого він??? Він взагалі не вписується в цю картину
- Пісня цікава, браво. А от того, хто знімався в п*рно, важко прийняти в іншій ролі
- Треба було іншого актора... Тоді б мало гармонійний вигляд…
- Цей чувак, я його памʼятаю з "Кохання на виживання", він у мене асоціюється з найгидотнішою людиною і вважаю, що він капець який недоречний тут, після нього залишається неприємний присмак
- Знаєте, ви після розлучення стали іншою — серйозною, цікавою, без тих тупих пранків. Це дійсно важка робота над собою! І вона дуже цінна
Нова пісня Анни Трінчер
Не так давно в української співачки вийшла нова пісня під назвою "Бар за баром". Кліп на цю композицію, де Анна показала себе досить спокусливою, зібрав понад 2,5 мільйони переглядів і посів десяте місце в рейтингу музичних відео у вкладці "В тренді".
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