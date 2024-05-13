Певица Анна Тринчер представила новую версию своей песни

Украинская певица Анна Тринчер на радиостанции "Хит ФМ". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница Анна Тринчер представила обновленную версию своей новой композиции. Так, популярная артистка, блогер и актриса представила ремикс своей песни и поделилась своими успехами с фолловерами в соцсети Instagram.

Соответствующим постом Анна Тринчер поделилась на своей странице в Instagram.

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Новая версия песни Анны Тринчер

Украинская певица представила новую версию своей новой песни "Бар за баром", которую она выпустила совсем недавно. Девушка показала фрагмент из видеоработы, где она предстала с молодым красавцем, снявшимся вместе с ней в клипе на эту композицию.

К тому же, Анна Тринчер поделилась успехами этой новой версии, отметив, что она уже заняла 85 место в ТОП-100 песен. При этом, оригинальная композиция украинской артистки занимает сегодня четвертое место в этом рейтинге.

"Эта песня — море. Главное — не утонуть. Мы с ремиксом на 85 месте, с оригиналом на четвертом месте в ТОП-100. Дальше — больше. Спасибо, что рядом", — написала Анна Тринчер в описании под своим постом.

Певица Анна Тринчер в новом клипе. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на пост Анны Тринчер

Увидев эту публикацию украинской певицы, ее фолловеры решили не проходить мимо и начали ее комментировать.

Этот чувак портит все впечатление, чего он? Он вообще не вписывается в эту картину

Песня интересная, браво. А вот того, кто снимался в п*рно, трудно принять в другой роли

Надо было другого актера... Тогда бы выглядело гармонично…

Этот чувак, я его помню из "Кохання на виживання", он у меня ассоциируется с самым мерзким человеком и считаю, что он неуместный капец здесь, после него остается неприятный привкус

Знаете, вы после развода стали другой — серьезной, интересной, без тех тупых пранков. Это действительно тяжелая работа над собой! И она очень ценная

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

Не так давно у украинской певицы вышла новая песня под названием "Бар за баром". Клип на эту композицию, где Анна показала себя достаточно соблазнительной, собрал более 2,5 миллионов просмотров и занял десятое место в рейтинге музыкальных видео во вкладке "В тренде".

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