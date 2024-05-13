Певица Анна Тринчер представила новую версию своей песни

Анна Тринчер показала себя с парнем, который снимался в интиме за деньги
Молодая украинская исполнительница Анна Тринчер представила обновленную версию своей новой композиции. Так, популярная артистка, блогер и актриса представила ремикс своей песни и поделилась своими успехами с фолловерами в соцсети Instagram.
Соответствующим постом Анна Тринчер поделилась на своей странице в Instagram.
Новая версия песни Анны Тринчер
Украинская певица представила новую версию своей новой песни "Бар за баром", которую она выпустила совсем недавно. Девушка показала фрагмент из видеоработы, где она предстала с молодым красавцем, снявшимся вместе с ней в клипе на эту композицию.
К тому же, Анна Тринчер поделилась успехами этой новой версии, отметив, что она уже заняла 85 место в ТОП-100 песен. При этом, оригинальная композиция украинской артистки занимает сегодня четвертое место в этом рейтинге.
"Эта песня — море. Главное — не утонуть. Мы с ремиксом на 85 месте, с оригиналом на четвертом месте в ТОП-100. Дальше — больше. Спасибо, что рядом", — написала Анна Тринчер в описании под своим постом.
Реакция украинцев на пост Анны Тринчер
Увидев эту публикацию украинской певицы, ее фолловеры решили не проходить мимо и начали ее комментировать.
- Этот чувак портит все впечатление, чего он? Он вообще не вписывается в эту картину
- Песня интересная, браво. А вот того, кто снимался в п*рно, трудно принять в другой роли
- Надо было другого актера... Тогда бы выглядело гармонично…
- Этот чувак, я его помню из "Кохання на виживання", он у меня ассоциируется с самым мерзким человеком и считаю, что он неуместный капец здесь, после него остается неприятный привкус
- Знаете, вы после развода стали другой — серьезной, интересной, без тех тупых пранков. Это действительно тяжелая работа над собой! И она очень ценная
Новая песня Анны Тринчер
Не так давно у украинской певицы вышла новая песня под названием "Бар за баром". Клип на эту композицию, где Анна показала себя достаточно соблазнительной, собрал более 2,5 миллионов просмотров и занял десятое место в рейтинге музыкальных видео во вкладке "В тренде".
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