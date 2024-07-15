Співачка Анна Трінчер показала себе в одній спідній білизні — фото

Українська співачка Анна Трінчер на майстер-класі зі збору бронежилетів для жінок. Фото: Instagram Анни Трінчер

Молода українська співачка, блогерка і акторка Анна Трінчер вразила публіку струнким тілом. Відома виконавиця одягнула леопардову білизну і влаштувала палку фотосесію у ліжку, чим викликала у підписників слова захоплення.

Відповідними світлинами Анна Трінчер поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Анна Трінчер у спокусливому вигляді

Українська зірка продовжує демонструвати своє струнке тіло, з’являючись на камеру в напівоголеному вигляді. Цього разу Анна вирішила "не зраджувати традиціям" і показала світлини з нової спокусливої фотосесії, яку вона влаштувала у ліжку.

Для зйомок артистка обрала спідню білизну з леопардовим принтом, яка підкреслила її струнке тіло і пишні форми.

Анна Трінчер у леопардовій білизні. Фото: Instagram Анни Трінчер

Водночас, Анна Трінчер зізналася, що ці фото вона встановила собі на головному екрані телефону. Вона заявила, що потрібно любити себе навіть, якщо інші вважають це самозакоханістю.

"Фото, яке у мене на заставці телефону. І, до речі, мене завжди дивували люди, які закочували очі, коли бачили на заставці фото власника телефона, супроводжуючи це фразою: "Ой, блін, самозакохана". Так! Так, і це супер. Ми — це найважливіше, що є у нас. Тільки нам з собою жити все своє життя. Люди приходять-йдуть, з чоловіками одружуєшся-розлучаєшся, діти дорослішають і починають жити своє життя. Тому залюбки закохуйтесь в себе, і наступного разу, коли захочете в цій ситуації знову закотити очі, краще зробіть комплімент цій людині, бо ми бачимо те, чим самі наповнені", — написала в описі під світлинами Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на фото Анни Трінчер

Переглянувши нові світлини, підписники української співачки не залишилися осторонь і почали їх коментувати.

Дуже гарно, ви так виросли емоційно та по розвитку

Яка гарна і така ніжна

Неймовірна тигриця

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Напівоголені фотосесії Анни Трінчер

На сторінці української артистки нерідко можна зустріти світлини, на яких вона постає перед камерою у майже роздягненому вигляді. Наприклад, не так давно Аня знялася у фотосесії в одних сітчастих колготках червоного кольору, накинувши зверху шубу. При цьому, на верхній частині тіла на ній не було навіть бюстгальтеру.

Напівоголена фотосесія Анни Трінчер. Фото: Instagram Анни Трінчер

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