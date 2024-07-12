Анна Трінчер невдало пожартувала про колишніх — реакція українців, відео

Українська співачка Анна Трінчер у шоу "Перепрошую". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер бере участь у новому шоу, в якому знімаються самі дівчата. Цього разу відома зірка поділилася фрагментом, на якому показала, як її подружка, блогерка Валерія Андріївна, спілкується з колишнім.

Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Допис Анни Трінчер про колишніх

На кадрах можна побачити, як блогерка Валерія Андріївна показує своє повідомлення, яке вона надіслала колишньому. В ньому дівчина записала аудіо, в якому обізвала свого екскоханого, чим дуже розсмішила інших блогерок, зокрема, і Анну Трінчер.

Сама ж українська співачка заявила, що цей випуск вийшов настільки крутим, що вона вже хоче, щоб його побачили люди.

"Боже, той момент, коли сама знімалась у випуску, але він настільки крутий, що хочеш, щоб він скоріше вийшов", — написала в описі під відео Анна Трінчер.

Фрагмент з випуску шоу "Перепрошую". Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на фрагмент з шоу

Переглянувши відрізок з шоу, підписники української співачки не змогли залишитися осторонь і почали говорити про те, що це дуже низько для дівчини. Тому під дописом Анни Трінчер стали з’являтися різні обурені коментарі.

Як це низько! Чим ти хвалишся ?А хлопець просто мовчить. Правильно робить, таких людей треба повністю ігнорувати

Це не смішно… Абсолютно. Дівчина так може робити тільки від розпачу і перекладати це на жарт

Гидота, рівень дитячого садку

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нове шоу за участі Анни Трінчер

Навесні українська співачка Анна Трінчер зі своїми подружками, блогерками Diana Gloster, Анітою Соловей та Валерією Андріївною, презентували власне провокативне шоу "Перепрошую". У ньому дівчата обговорюють доволі гострі теми зі свого життєвого досвіду.

У кожному випуску блогерки порушують болісні теми, які стосуються особистого життя.

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