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Анна Трінчер "впала в очах" українців через колишнього — відео

12 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Анна Трінчер невдало пожартувала про колишніх — реакція українців, відео
Українська співачка Анна Трінчер у шоу "Перепрошую". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер бере участь у новому шоу, в якому знімаються самі дівчата. Цього разу відома зірка поділилася фрагментом, на якому показала, як її подружка, блогерка Валерія Андріївна, спілкується з колишнім.

Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Допис Анни Трінчер про колишніх

На кадрах можна побачити, як блогерка Валерія Андріївна показує своє повідомлення, яке вона надіслала колишньому. В ньому дівчина записала аудіо, в якому обізвала свого екскоханого, чим дуже розсмішила інших блогерок, зокрема, і Анну Трінчер.

@annatrincher

Завтра випуск про колишніх

♬ оригінальний звук - Анна Тринчер

Сама ж українська співачка заявила, що цей випуск вийшов настільки крутим, що вона вже хоче, щоб його побачили люди.  

"Боже, той момент, коли сама знімалась у випуску, але він настільки крутий, що хочеш, щоб він скоріше вийшов", — написала в описі під відео Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Фрагмент з випуску шоу "Перепрошую". Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на фрагмент з шоу

Переглянувши відрізок з шоу, підписники української співачки не змогли залишитися осторонь і почали говорити про те, що це дуже низько для дівчини. Тому під дописом Анни Трінчер стали з’являтися різні обурені коментарі.

  • Як це низько! Чим ти хвалишся ?А хлопець просто мовчить. Правильно робить, таких людей треба повністю ігнорувати
  • Це не смішно… Абсолютно. Дівчина так може робити тільки від розпачу і перекладати це на жарт
  • Гидота, рівень дитячого садку
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нове шоу за участі Анни Трінчер

Навесні українська співачка Анна Трінчер зі своїми подружками, блогерками Diana Gloster, Анітою Соловей та Валерією Андріївною, презентували власне провокативне шоу "Перепрошую". У ньому дівчата обговорюють доволі гострі теми зі свого життєвого досвіду. 

У кожному випуску блогерки порушують болісні теми, які стосуються особистого життя. 

Нагадаємо, ми писали про те, що співачку Анну Трінчер помітили на весіллі з росіянами. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анна Трінчер зробила операцію на очах. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і акторка Анна Трінчер згадала, як з неї знущалися в школі.

шоу Анна Трінчер шоу-бізнес українські зірки

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