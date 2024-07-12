Анна Трінчер невдало пожартувала про колишніх — реакція українців, відео

Анна Трінчер "впала в очах" українців через колишнього — відео
Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер бере участь у новому шоу, в якому знімаються самі дівчата. Цього разу відома зірка поділилася фрагментом, на якому показала, як її подружка, блогерка Валерія Андріївна, спілкується з колишнім.
Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Допис Анни Трінчер про колишніх
На кадрах можна побачити, як блогерка Валерія Андріївна показує своє повідомлення, яке вона надіслала колишньому. В ньому дівчина записала аудіо, в якому обізвала свого екскоханого, чим дуже розсмішила інших блогерок, зокрема, і Анну Трінчер.
@annatrincher
Завтра випуск про колишніх♬ оригінальний звук - Анна Тринчер
Сама ж українська співачка заявила, що цей випуск вийшов настільки крутим, що вона вже хоче, щоб його побачили люди.
"Боже, той момент, коли сама знімалась у випуску, але він настільки крутий, що хочеш, щоб він скоріше вийшов", — написала в описі під відео Анна Трінчер.
Реакція українців на фрагмент з шоу
Переглянувши відрізок з шоу, підписники української співачки не змогли залишитися осторонь і почали говорити про те, що це дуже низько для дівчини. Тому під дописом Анни Трінчер стали з’являтися різні обурені коментарі.
- Як це низько! Чим ти хвалишся ?А хлопець просто мовчить. Правильно робить, таких людей треба повністю ігнорувати
- Це не смішно… Абсолютно. Дівчина так може робити тільки від розпачу і перекладати це на жарт
- Гидота, рівень дитячого садку
Нове шоу за участі Анни Трінчер
Навесні українська співачка Анна Трінчер зі своїми подружками, блогерками Diana Gloster, Анітою Соловей та Валерією Андріївною, презентували власне провокативне шоу "Перепрошую". У ньому дівчата обговорюють доволі гострі теми зі свого життєвого досвіду.
У кожному випуску блогерки порушують болісні теми, які стосуються особистого життя.
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