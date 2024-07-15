Певица Анна Тринчер показала себя в одном нижнем белье — фото

Украинская певица Анна Тринчер на мастер-классе по сбору бронежилетов для женщин. Фото: Instagram Анны Тринчер

Молодая украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер впечатлила публику стройным телом. Известная исполнительница надела леопардовое белье и устроила пылкую фотосессию в постели, чем вызвала у подписчиков слова восхищения.

Соответствующими фотографиями Анна Тринчер поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Читайте также:

Анна Тринчер в соблазнительном виде

Украинская звезда продолжает демонстрировать свое стройное тело, появляясь на камеру в полуобнаженном виде. На этот раз Анна решила "не изменять традициям" и показала фотографии с новой соблазнительной фотосессии, которую она устроила в постели.

Для съемок артистка выбрала нижнее белье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло его стройное тело и пышные формы.

Анна Тринчер в леопардовом белье. Фото: Instagram Анны Тринчер

В то же время, Анна Тринчер призналась, что эти фото она установила себе на главном экране телефона. Она заявила, что нужно любить себя даже, если другие считают это самовлюбленностью.

"Фото, которое у меня на заставке телефона. И, кстати, меня всегда удивляли люди, которые закатывали глаза, когда видели на заставке фото владельца телефона, сопровождая это фразой: "Ой, блин, самовлюбленная". Да! Да, и это супер. Мы — это самое важное, что есть у нас. Только нам с собой жить всю свою жизнь. Люди приходят-уходят, с мужчинами женишься-разводишься, дети взрослеют и начинают жить свою жизнь. Поэтому с удовольствием влюбляйтесь в себя, и в следующий раз, когда захотите в этой ситуации снова закатить глаза, лучше сделайте комплимент этому человеку, потому что мы видим то, чем сами наполнены", — написала в описании под фотографиями Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на фото Анны Тринчер

Просмотрев новые фотографии, подписчики украинской певицы не остались в стороне и начали их комментировать.

Очень красиво, вы так выросли эмоционально и по развитию

Как красиво и так нежно

Невероятная тигрица

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Полуобнаженные фотосессии Анны Тринчер

На странице украинской артистки нередко можно встретить фотографии, на которых она стоит перед камерой в почти раздетом виде. К примеру, не так давно Аня снялась в фотосессии в одних сетчатых колготках красного цвета, накинув сверху шубу. При этом, на верхней части тела на ней не было даже бюстгальтера.

Полуобнаженная фотосессия Анны Тринчер. Фото: Instagram Анны Тринчер

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер появилась на свадьбе, где были россияне.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская певица Анна Тринчер вспомнила издевательства в школе.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер показала себя в новом имидже.