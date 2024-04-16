Анна Трінчер презентувала новий кліп на пісню "Бар за баром" — відео

Українська співачка Анна Трінчер з блогером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Відома українська співачка Анна Трінчер презентувала новий кліп на пісню "Бар за баром".У ньому зірка остаточно відпустила біль після розлучення із блогером Олександром Волошиним.

Кліп було опубліковано на YouTube.

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У новій відеороботі співачка показує, що їй нарешті вдалося "спалити" останні спогади від болісних стосунків із колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Біль від розриву змінив зірку та відкрив у ній нові творчі грані.

У новому кліпі Трінчер постає у пристрасних обіймах із блогером Сергієм Лук’янюком, який всім відомий як Leon13. Для своїх образів у кадрі зірка обрала блискуче міні, топ із блискітками та коричневу шкіряну куртку.

Українська співачка Анна Трінчер з блогером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Пісня "Бар за баром" розповідає завершені стосунки,"де почуття вже забуті, спілкування втратило свою суть, а любов, яка колись прикрашала дві половинки, перетворилась на попіл".

Українська співачка Анна Трінчер з блогером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Українська співачка Анна Трінчер. Фото: скриншот YouTube

"Останні згадки про минулі стосунки вже адресовані вогню. "Бар за баром" це спосіб нагадати собі, що тепер ми окремі особистості: "Тепер є лише я і є лише ти – разом нас не існує". Проте робота передає намір доводити собі, що я заслуговую на все, чого бажаю, та я це отримаю. Дякуючи собі, що в певний момент життя не втратила свою жіночу силу, мету та бажання бути почутою, я маю можливість ділитися зі слухачем своїм життям, особливо, перетворюючи його у творчість", — ділиться співачка.

Нагадаємо, українка Таня Муїньо зняла новий кліп для Дуа Ліпи. А також Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки".