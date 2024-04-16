Анна Тринчер презентовала новый клип на песню "Бар за баром" — видео

Украинская певица Анна Тринчер с блоггером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица Анна Тринчер презентовала новый клип на песню "Бар за баром". В нем звезда окончательно отпустила боль после развода с блогером Александром Волошиным.

Клип был опубликован на YouTube.

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В новой видеоработе певица показывает, что ей наконец-то удалось "сжечь" последние воспоминания от болезненных отношений с бывшим мужем, блогером Александром Волошиным.

Боль от разрыва изменила звезду и открыла в ней новые творческие грани.

В новом клипе Тринчер предстает в страстных объятиях с блогером Сергеем Лукьянюком, всем известным как Leon13. Для своих образов в кадре звезда выбрала блестящее мини, топ с блестками и коричневую кожаную куртку.

Украинская певица Анна Тринчер с блогером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Песня "Бар за баром" рассказывает о завершенных отношениях, "где чувства уже забыты, общение потеряло свою суть, а любовь, которая когда-то украшала две половинки, превратилась в пепел".

Украинская певица Анна Тринчер с блогером Leon13. Фото: скриншот YouTube

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: скриншот YouTube

"Последние упоминания о прошлых отношениях уже адресованы огню. "Бар за баром" это способ напомнить себе, что теперь мы отдельные личности: "Теперь есть только я и есть только ты — вместе нас не существует". Однако работа передает намерение доказывать себе, что я заслуживаю всего, чего желаю, но я это получу", — делится певица.

Напомним, украинка Таня Муиньо сняла новый клип для Дуа Липы. А также Даша Суворова впервые за время войны выпустила щемящий клип на песню "Маки".