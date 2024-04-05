Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки" arrow

Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки"

5 квітня 2024 12:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Суворова презентувала новий кліп "Маки" — відео
Українська співачка Даша Суворова. Фото: instagram.com/dashasuvorovarock/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Даша Суворова вперше за довгий час презентувала кліп на нову пісню "Маки". Композицію виконавиця присвятила глибокій драмі, яку пережила в особистому житті.

Відповідне відео було опубліковане на YouTube.

Читайте також:

Даша Суворова розчулила українців новою відеороботою


Артистка написала пісню “Маки” ще до початку війни. В ній зірка розповідала про історію кохання, яке пізнала у рідному Бахмуті.

Через повномасштабне вторгнення РФ, артистка втратила свого коханого. Нову композицію співачка присвятила особистій глибокій драмі.

"Це була моя особиста втрата — текст я написала в трагічному, красивому травні. Сиділа на балконі, на вулиці Городецькій, переді мною Київ був на долоні. А зранку я отримала страшне повідомлення: "більше немає..."", — поділилась вона.

На кадрах кліпу співачка грає у власному моноспектаклі. Головна героїня розповідає історію свого кохання у пустій залі, де "не так важливо бути почутою, як мати сміливість співати для себе".

Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки" - фото 1
Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста
Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки" - фото 2
Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста
Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки" - фото 3
Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста

Кольори у відеороботі мають символічне значення. Червоний показує любов, а чорний журбу. Композиція відзеркалює глибокі почуття, де кохання і біль танцюють у вальсі.

Режисером кліпу стала Дарʼя Дрожденко, а саунд продюсером виступив Віталій Телезин.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Дантес запалив у новому кліпі із відвертими красунями. А також співак Макс Барських випустив кліп на нову пісню "В твоїх очах", на яку його надихнув день, проведений біля моря.

війна
окупанти
українські зірки
пісня
окупація
кліп
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим