Даша Суворова презентувала новий кліп "Маки" — відео

Даша Суворова вперше за час війни випустила щемливий кліп на пісню "Маки"
Відома українська співачка Даша Суворова вперше за довгий час презентувала кліп на нову пісню "Маки". Композицію виконавиця присвятила глибокій драмі, яку пережила в особистому житті.
Відповідне відео було опубліковане на YouTube.
Даша Суворова розчулила українців новою відеороботою
Артистка написала пісню “Маки” ще до початку війни. В ній зірка розповідала про історію кохання, яке пізнала у рідному Бахмуті.
Через повномасштабне вторгнення РФ, артистка втратила свого коханого. Нову композицію співачка присвятила особистій глибокій драмі.
"Це була моя особиста втрата — текст я написала в трагічному, красивому травні. Сиділа на балконі, на вулиці Городецькій, переді мною Київ був на долоні. А зранку я отримала страшне повідомлення: "більше немає..."", — поділилась вона.
На кадрах кліпу співачка грає у власному моноспектаклі. Головна героїня розповідає історію свого кохання у пустій залі, де "не так важливо бути почутою, як мати сміливість співати для себе".
Кольори у відеороботі мають символічне значення. Червоний показує любов, а чорний журбу. Композиція відзеркалює глибокі почуття, де кохання і біль танцюють у вальсі.
Режисером кліпу стала Дарʼя Дрожденко, а саунд продюсером виступив Віталій Телезин.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Дантес запалив у новому кліпі із відвертими красунями. А також співак Макс Барських випустив кліп на нову пісню "В твоїх очах", на яку його надихнув день, проведений біля моря.
Читайте Новини.LIVE!