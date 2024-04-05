Даша Суворова презентувала новий кліп "Маки" — відео

Українська співачка Даша Суворова. Фото: instagram.com/dashasuvorovarock/

Відома українська співачка Даша Суворова вперше за довгий час презентувала кліп на нову пісню "Маки". Композицію виконавиця присвятила глибокій драмі, яку пережила в особистому житті.

Відповідне відео було опубліковане на YouTube.

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Артистка написала пісню “Маки” ще до початку війни. В ній зірка розповідала про історію кохання, яке пізнала у рідному Бахмуті.

Через повномасштабне вторгнення РФ, артистка втратила свого коханого. Нову композицію співачка присвятила особистій глибокій драмі.

"Це була моя особиста втрата — текст я написала в трагічному, красивому травні. Сиділа на балконі, на вулиці Городецькій, переді мною Київ був на долоні. А зранку я отримала страшне повідомлення: "більше немає..."", — поділилась вона.

На кадрах кліпу співачка грає у власному моноспектаклі. Головна героїня розповідає історію свого кохання у пустій залі, де "не так важливо бути почутою, як мати сміливість співати для себе".

Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста

Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста

Кадри з кліпу "Маки". Фото: менеджмент артиста

Кольори у відеороботі мають символічне значення. Червоний показує любов, а чорний журбу. Композиція відзеркалює глибокі почуття, де кохання і біль танцюють у вальсі.

Режисером кліпу стала Дарʼя Дрожденко, а саунд продюсером виступив Віталій Телезин.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Дантес запалив у новому кліпі із відвертими красунями. А також співак Макс Барських випустив кліп на нову пісню "В твоїх очах", на яку його надихнув день, проведений біля моря.