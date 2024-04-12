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Запальні танці на даху — українка Таня Муїньо зняла новий кліп для Дуа Ліпи

12 квітня 2024 13:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дуа Ліпа порадувала літнім хітом — відео
Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома у світі Таня Муіньо зняла новий кліп для британської поп-зірки Дуа Ліпи на пісню "Illusion". Зйомки велися на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні.

Відповідник ролик був опублікований на YouTube.

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Новий кліп зірка знятий на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні, де раніше було створене культове відео Кайлі Міноуг "Slow" та проходили змагання Олімпійських ігор.

У відео Дуа Ліпи "запалюють" танцюристи, дайвери та синхронні плавці. На його кадрах співачка танцює на даху, у басейні та на кільці для гімнастики у яскравих образах, які підкреслюють літній настрій пісні.

Дуа Ліпа танці у новому кліпі
Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот   YouTube
Дуа Ліпа запалила у басейні
Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот   YouTube

Сингл "Illusion" вийде 3 травня 2024 року в рамках нового студійного альбому Дуа Ліпи "Radical Optimism".

Запальні танці на даху — українка Таня Муїньо зняла новий кліп для Дуа Ліпи - фото 3
Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот   YouTube
Запальні танці на даху — українка Таня Муїньо зняла новий кліп для Дуа Ліпи - фото 4
Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот   YouTube

Муїньо має величезний досвід роботи  із всесвітньовідомими зірками. Вона вже встигла зняти кліпи для Ленні Кравіца, Гаррі Стайлза, Кеті Перрі, The Weeknd, Дженіфер Лопес та Сема Сміта.

Нагадаємо, найдорожча акторка вивела на червону доріжку доньку. А Селена Гомес вразила сукнею на світському заході.

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Дуа Ліпа

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