Дуа Ліпа порадувала літнім хітом — відео

Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Відома у світі Таня Муіньо зняла новий кліп для британської поп-зірки Дуа Ліпи на пісню "Illusion". Зйомки велися на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні.

Відповідник ролик був опублікований на YouTube.

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Новий кліп зірка знятий на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні, де раніше було створене культове відео Кайлі Міноуг "Slow" та проходили змагання Олімпійських ігор.

У відео Дуа Ліпи "запалюють" танцюристи, дайвери та синхронні плавці. На його кадрах співачка танцює на даху, у басейні та на кільці для гімнастики у яскравих образах, які підкреслюють літній настрій пісні.

Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Сингл "Illusion" вийде 3 травня 2024 року в рамках нового студійного альбому Дуа Ліпи "Radical Optimism".

Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Кадри з кліпу "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Муїньо має величезний досвід роботи із всесвітньовідомими зірками. Вона вже встигла зняти кліпи для Ленні Кравіца, Гаррі Стайлза, Кеті Перрі, The Weeknd, Дженіфер Лопес та Сема Сміта.

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