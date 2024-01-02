Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму

Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер зізналася, що досі працює над проблемами, які йдуть з її дитинства. Співачка показала книгу з психології, яку читала під час атаки росіян на Київ.

Про це стало відомо із соцмереж Анни.

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Анна Трінчер зізналася, що не мала емоційного зв'язку з батьком

Трінчер перебувала в укритті цієї ночі. Артистка зізналася, що довго відкладала прочитання книги про те, як дорослі переживають дитячі травми.

Блогерка Анна Трінчер поділилася, що пережила емоційну травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мені дуже хотілося, щоб кожна дівчинка, отримувала достатньо уваги, проявів, емоційного глибокого зв'язку від тата, інакше в дорослому житті їй доведеться пройти багато терапії, це полегшить її життя, але повноцінно не вилікує", — сказала зірка.

Артистка звернула увагу на свідоме батьківство.

Блогерка Анна Трінчер поділилася, що пережила емоційну травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка Анна Трінчер поділилася, що пережила емоційну травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мені б хотілося, щоб усі люди почали свідомо ставитися до батьківства, перед народженням дитини вивчали психологію, проходячи якісь курси, самі були в терапії", — говорить Анна Трінчер.

Зірка зазначила, що з власного досвіду знає про наслідки дитячих переживань.

"Я не мала глибокого емоційного зв'язку ні з мамою, ні з татом, я рано подорослішала, я досить рано вступила в перші стосунки. Пішла заробляти і з'їхала в свою кватиру з цієї травми відсутності емоційного зв'язку — я все життя відчувала порожнечу, яку намагалася закрити іншими людьми. Цей біль періодами був настільки сильним, що підбирала цих людей я через свої рожеві окуляри. Вони незабаром йшли з мого життя, залишаючи ще більше слідів у моїй душі", — говорить Анна.

Нагадаємо, Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалася розкішними діамантами.

Раніше Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся.