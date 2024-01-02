Анна Трінчер відверто розповіла про свою дитячу травму
Співачка Анна Трінчер зізналася, що досі працює над проблемами, які йдуть з її дитинства. Співачка показала книгу з психології, яку читала під час атаки росіян на Київ.
Про це стало відомо із соцмереж Анни.
Анна Трінчер зізналася, що не мала емоційного зв'язку з батьком
Трінчер перебувала в укритті цієї ночі. Артистка зізналася, що довго відкладала прочитання книги про те, як дорослі переживають дитячі травми.
"Мені дуже хотілося, щоб кожна дівчинка, отримувала достатньо уваги, проявів, емоційного глибокого зв'язку від тата, інакше в дорослому житті їй доведеться пройти багато терапії, це полегшить її життя, але повноцінно не вилікує", — сказала зірка.
Артистка звернула увагу на свідоме батьківство.
"Мені б хотілося, щоб усі люди почали свідомо ставитися до батьківства, перед народженням дитини вивчали психологію, проходячи якісь курси, самі були в терапії", — говорить Анна Трінчер.
Зірка зазначила, що з власного досвіду знає про наслідки дитячих переживань.
"Я не мала глибокого емоційного зв'язку ні з мамою, ні з татом, я рано подорослішала, я досить рано вступила в перші стосунки. Пішла заробляти і з'їхала в свою кватиру з цієї травми відсутності емоційного зв'язку — я все життя відчувала порожнечу, яку намагалася закрити іншими людьми. Цей біль періодами був настільки сильним, що підбирала цих людей я через свої рожеві окуляри. Вони незабаром йшли з мого життя, залишаючи ще більше слідів у моїй душі", — говорить Анна.
Нагадаємо, Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалася розкішними діамантами.
Раніше Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся.
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