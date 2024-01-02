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Анна Тринчер откровенно рассказала о своей детской травме

2 января 2024 14:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Тринчер откровенно рассказала о своей детской травме
Блогер Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер призналась, что до сих пор работает над проблемами, которые идут из ее детства. Певица показала книгу по психологии, которую читала во время атаки россиян на Киев.

Об этом стало известно из соцсетей Анны.

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Тринчер находилась в укрытии этой ночью. Артистка призналась, что долго откладывала прочтение книги о том, как  взрослые переживают детские травмы.

 

Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мне бы очень хотелось, чтобы каждая девочка получала достаточно внимания, проявлений, эмоциональной глубокой связи от папы, иначе во взрослой жизни ей придется пройти много терапии, это облегчит ее жизнь, но полноценно не вылечит", — сказала звезда.

Артистка обратила внимание на сознательное отцовство.

 

Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогер Анна Тринчер поделилась, что пережила эмоциональную травму. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Мне хотелось, чтобы все люди начали сознательно относиться к отцовству, перед рождением ребенка изучали психологию, проходя какие-то курсы, сами были в терапии", — говорит Анна Тринчер.

Звезда отметила, что по своему опыту знает последствия детских переживаний.

"У меня не было глубокой эмоциональной связи ни с мамой, ни с папой, я рано повзрослела, я довольно рано вступила в первые отношения. Ушла зарабатывать и съехала в свою квартиру из этой травмы отсутствия эмоциональной связи — я всю жизнь чувствовала пустоту, которую пыталась закрыть другим людьми. Эта боль периодами была настолько сильной, что подбирала этих людей через свои розовые очки. Они вскоре уходили из моей жизни, оставляя еще больше следов в моей душе", — говорит Анна.

Напомним, Анна Тринчер в шубе на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами.

Ранее Анна Тринчер после новости о разводе показала седые волосы.

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