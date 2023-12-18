Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалась розкішними діамантами
Співачка Анна Трінчер, яка знаходиться у процесі розлучення з блогером Олександром Волошиним, знялась у відвертій фотосесії. З атрибутів у кадрі були хутро та діаманти.
Фото Трінчер опублікувала у своїх соціальних мережах.
Нова відверта фотосесія Трінчер
На знімках Анна позує у хутрі на голе тіло, хизуючись яскравими прикрасами. Фото артистка прокоментувала лаконічно:
"Найкоштовніший діамант — це ваш внутрішній всесвіт", — підписала світлину Трінчер.
Прихильники засипали артистку компліментами і зауважили, що останнім часом Анна розквітала.
Зірка не приховує, що її яскрава зовнішність, це результат важкої праці над собою. Пишними формами співачка завдячує пластичному хірургу. Два роки тому зірка вдалася до мамопластики.
"Чомусь ще є такий присмак засудження з боку суспільства будь-якого втручання в СВОЄ тіло. "Якщо б ти себе любила — ти б ніколи не збільшила груди"…чому? І як це взагалі пов‘язано? Перше, що хочу сказати, але я думаю, що це і так очевидно і повинно бути зрозумілим кожній свідомій людині — моє тіло, моє діло. Нікого не повинно турбувати, що я роблю зі своєю зовнішністю і як я виглядаю. Схема проста: я ділюсь в своєму блозі подіями мого життя і власною трасформацією - ви споживаєте цей контент...не більше не менше", — розповіла Трінчер.
Співачка додала, що свідоме і зріле суспільство не може займатись цькуванням і шеймінгом людей, які будь-що роблять зі своєю зовнішністю. Анна зауважує, що в захваті від своєї фігури, адже тепер може дозволити собі почуватися вільно і купувати зручну білизну.
Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.
Раніше Трінчер показала "страшненьку" себе у дитинстві і розповіла про булінг.
Читайте Новини.LIVE!