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Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалась розкішними діамантами

18 грудня 2023 11:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалась розкішними діамантами
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Анна Трінчер, яка знаходиться у процесі розлучення з блогером Олександром Волошиним, знялась у відвертій фотосесії. З атрибутів у кадрі були хутро та діаманти.

Фото Трінчер опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На знімках Анна позує у хутрі на голе тіло, хизуючись яскравими прикрасами. Фото артистка прокоментувала лаконічно:

"Найкоштовніший діамант — це ваш внутрішній всесвіт", — підписала світлину Трінчер.

Прихильники засипали артистку компліментами і зауважили, що останнім часом Анна розквітала.

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Зірка не приховує, що її яскрава зовнішність, це результат важкої праці над собою. Пишними формами співачка завдячує пластичному хірургу. Два роки тому зірка вдалася до мамопластики.

"Чомусь ще є такий присмак засудження з боку суспільства будь-якого втручання в СВОЄ тіло. "Якщо б ти себе любила — ти б ніколи не збільшила груди"…чому? І як це взагалі пов‘язано? Перше, що хочу сказати, але я думаю, що це і так очевидно і повинно бути зрозумілим кожній свідомій людині — моє тіло, моє діло. Нікого не повинно турбувати, що я роблю зі своєю зовнішністю і як я виглядаю. Схема проста: я ділюсь в своєму блозі подіями мого життя і власною трасформацією - ви споживаєте цей контент...не більше не менше", — розповіла Трінчер.

Співачка додала, що свідоме і зріле суспільство не може займатись цькуванням і шеймінгом людей, які будь-що роблять зі своєю зовнішністю. Анна зауважує, що в захваті від своєї фігури, адже тепер може дозволити собі почуватися вільно і купувати зручну білизну.

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Раніше Трінчер показала "страшненьку" себе у дитинстві і розповіла про булінг.

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