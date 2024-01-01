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Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся

1 січня 2024 09:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Анна Трінчер показала своє сиве волосся. Артистка, яка переживає процес розлучення, іронічно розповіла про цей факт фоловерам.

Відповідний допис вона сробила у своєму Instagram.

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Одкровення Анни Трінчер

22-річна зірка опублікувала відео, на якому показала сивину. Зірка зробила кілька кадрів у салоні краси.

 

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Доказ того, що насправді мені 85 років. Мені зрізають сиве волосся! Дякую…Все, мене грудень довів просто. Далі доведеться мене лисою робити. У 22 роки…", — іронічно зауважила Анна.

На думку Трінчер, через непросту ситуацію у багатьох цього року з'явилося сиве волосся.

"Думаю, що в кожного українця така ситуація…", — зазначила артистка.

Анна Трінчер нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Колишня пара мала офіційно оформити розлучення, але через те що РАЦС був зачинений, вони тепер змушені чекати довше.

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Раніше Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним.

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