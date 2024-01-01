Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся
Співачка Анна Трінчер показала своє сиве волосся. Артистка, яка переживає процес розлучення, іронічно розповіла про цей факт фоловерам.
Відповідний допис вона сробила у своєму Instagram.
Одкровення Анни Трінчер
22-річна зірка опублікувала відео, на якому показала сивину. Зірка зробила кілька кадрів у салоні краси.
"Доказ того, що насправді мені 85 років. Мені зрізають сиве волосся! Дякую…Все, мене грудень довів просто. Далі доведеться мене лисою робити. У 22 роки…", — іронічно зауважила Анна.
На думку Трінчер, через непросту ситуацію у багатьох цього року з'явилося сиве волосся.
"Думаю, що в кожного українця така ситуація…", — зазначила артистка.
Анна Трінчер нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Колишня пара мала офіційно оформити розлучення, але через те що РАЦС був зачинений, вони тепер змушені чекати довше.
Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.
Раніше Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним.
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