Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анна Трінчер знялась у білосніжній білизні після офіційного розлучення arrow

Анна Трінчер знялась у білосніжній білизні після офіційного розлучення

26 січня 2024 21:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Анна Трінчер знялась у білосніжній білизні після офіційного розлучення
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Анна Трінчер поділилась новими світлинами, на яких вона лише в одній спідній білизні. Дівчина приємно вразила своїх підписників гарним тілом.

Зірка виклала фото в instagram.

Читайте також:

Анна Трінчер засяяла у білосніжній білизні

Українська співачка Анна Трінчер, яка вже кілька тижнів відпочиває на Балі, поділилась новими світлинами. На них вона вдягнута лише у спідню білизну.

Щоб вразити підписників або саму себе, зірка вибрала білий мережевний корсет, який підкреслив її привабливу засмагу на шкірі.

Співачка нещодавно офіційно розлучилась з колишнім чоловіком — блогером Олександром Волошиним. Ймовірно нова фотосесія присвячена відчуттю свободи.

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Прихильникам сподобалась зваблива Трінчер

Підписники співачки-блогерки прокоментували її нові оголені світлини. Прихильники вважають її надзвичайною дівчиною.

  • Анна Трінчер, вас заарештовано. Хіба можна бути такою прекрасною?
  • Ну я не знаю, це законно бути такою афігєнною? Ідеальною?
  • Просто міс Всесвіт.
Коментарі під дописом Ані Трінчер.
Коментарі під дописом Ані Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Не всім стала до вподоби така відвертість Трінчер. Коментатори пригадали колишнього дівчини і побажали їй зайнятись своєїм інтелектуальним розвитком.

  • Волошин нервно викурює сигарети одна за одною.
  • Красиво... Ще б мозгів... Ідеал був би.
Коментарі під дописом Ані Трінчер.
Коментарі під дописом Ані Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Раніше Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі.

Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.

Олександр Волошин
Анна Трінчер
фото
українські зірки
співачка
тіло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі