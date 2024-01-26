Анна Трінчер знялась у білосніжній білизні після офіційного розлучення

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Українська співачка Анна Трінчер поділилась новими світлинами, на яких вона лише в одній спідній білизні. Дівчина приємно вразила своїх підписників гарним тілом.

Зірка виклала фото в instagram.

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Українська співачка Анна Трінчер, яка вже кілька тижнів відпочиває на Балі, поділилась новими світлинами. На них вона вдягнута лише у спідню білизну.

Щоб вразити підписників або саму себе, зірка вибрала білий мережевний корсет, який підкреслив її привабливу засмагу на шкірі.

Співачка нещодавно офіційно розлучилась з колишнім чоловіком — блогером Олександром Волошиним. Ймовірно нова фотосесія присвячена відчуттю свободи.

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Прихильникам сподобалась зваблива Трінчер

Підписники співачки-блогерки прокоментували її нові оголені світлини. Прихильники вважають її надзвичайною дівчиною.

Анна Трінчер, вас заарештовано. Хіба можна бути такою прекрасною?

Ну я не знаю, це законно бути такою афігєнною? Ідеальною?

Просто міс Всесвіт.

Коментарі під дописом Ані Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Не всім стала до вподоби така відвертість Трінчер. Коментатори пригадали колишнього дівчини і побажали їй зайнятись своєїм інтелектуальним розвитком.

Волошин нервно викурює сигарети одна за одною.

Красиво... Ще б мозгів... Ідеал був би.

Коментарі під дописом Ані Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Раніше Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі.

Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.