Анна Трінчер знялась у білосніжній білизні після офіційного розлучення
Українська співачка Анна Трінчер поділилась новими світлинами, на яких вона лише в одній спідній білизні. Дівчина приємно вразила своїх підписників гарним тілом.
Зірка виклала фото в instagram.
Анна Трінчер засяяла у білосніжній білизні
Українська співачка Анна Трінчер, яка вже кілька тижнів відпочиває на Балі, поділилась новими світлинами. На них вона вдягнута лише у спідню білизну.
Щоб вразити підписників або саму себе, зірка вибрала білий мережевний корсет, який підкреслив її привабливу засмагу на шкірі.
Співачка нещодавно офіційно розлучилась з колишнім чоловіком — блогером Олександром Волошиним. Ймовірно нова фотосесія присвячена відчуттю свободи.
Прихильникам сподобалась зваблива Трінчер
Підписники співачки-блогерки прокоментували її нові оголені світлини. Прихильники вважають її надзвичайною дівчиною.
- Анна Трінчер, вас заарештовано. Хіба можна бути такою прекрасною?
- Ну я не знаю, це законно бути такою афігєнною? Ідеальною?
- Просто міс Всесвіт.
Не всім стала до вподоби така відвертість Трінчер. Коментатори пригадали колишнього дівчини і побажали їй зайнятись своєїм інтелектуальним розвитком.
- Волошин нервно викурює сигарети одна за одною.
- Красиво... Ще б мозгів... Ідеал був би.
Раніше Ані Трінчер викликали швидку під час відпочинку на Балі.
Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.
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