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Анна Тринчер снялась в белом белье после официального развода

26 января 2024 21:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Анна Тринчер снялась в белом белье после официального развода
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Анна Тринчер поделилась новыми фотографиями, на которых она только в одном нижнем белье. Девушка приятно удивила своих подписчиков красивым телом.

Звезда положила фото в instagram.

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Анна Тринчер засияла в белом белье

Украинская певица Анна Тринчер, уже несколько недель отдыхающая на Бали, поделилась новыми фотографиями. На них она одета только в нижнее белье.

Чтобы поразить подписчиков или саму себя, звезда выбрала белый кружевной корсет, который подчеркнул ее привлекательный загар на коже.

Певица недавно официально рассталась с бывшим мужем — блогером Александром Волошиным. Вероятно, новая фотосессия посвящена ощущению свободы.

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Поклонникам понравилась обольстительная Тринчер

Подписчики певицы-блогера прокомментировали ее новые обнаженные фотографии. Поклонники считают ее необычайно красивой девушкой.

  • Анна Тринчер, вы арестованны. Разве можно быть такой прекрасной?
  • Ну я не знаю, это законно быть такой афигенной? Идеальной?
  • Просто мисс Вселенная.
Комментарии под сообщением Ани Тринчер.
Комментарии под постом Ани Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Не всем пришлась по душе такая откровенность Тринчер. Комментаторы вспомнили бывшего девушки и пожелали ей заняться своим интеллектуальным развитием.

  • Волошин нервно выкуривает сигареты одна за другой.
  • Красиво... Еще бы мозгов... Идеал был бы.
Комментарии под сообщением Ани Тринчер.
Комментарии под постом Ани Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Ранее Ани Тринчер вызвали скорую во время отдыха на Бали.

Также Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.

Александр Волошин
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