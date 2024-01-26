Анна Тринчер снялась в белом белье после официального развода
Украинская певица Анна Тринчер поделилась новыми фотографиями, на которых она только в одном нижнем белье. Девушка приятно удивила своих подписчиков красивым телом.
Звезда положила фото в instagram.
Анна Тринчер засияла в белом белье
Украинская певица Анна Тринчер, уже несколько недель отдыхающая на Бали, поделилась новыми фотографиями. На них она одета только в нижнее белье.
Чтобы поразить подписчиков или саму себя, звезда выбрала белый кружевной корсет, который подчеркнул ее привлекательный загар на коже.
Певица недавно официально рассталась с бывшим мужем — блогером Александром Волошиным. Вероятно, новая фотосессия посвящена ощущению свободы.
Поклонникам понравилась обольстительная Тринчер
Подписчики певицы-блогера прокомментировали ее новые обнаженные фотографии. Поклонники считают ее необычайно красивой девушкой.
- Анна Тринчер, вы арестованны. Разве можно быть такой прекрасной?
- Ну я не знаю, это законно быть такой афигенной? Идеальной?
- Просто мисс Вселенная.
Не всем пришлась по душе такая откровенность Тринчер. Комментаторы вспомнили бывшего девушки и пожелали ей заняться своим интеллектуальным развитием.
- Волошин нервно выкуривает сигареты одна за другой.
- Красиво... Еще бы мозгов... Идеал был бы.
Ранее Ани Тринчер вызвали скорую во время отдыха на Бали.
Также Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.
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