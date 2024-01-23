Український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт

Експродюсер Юрій Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрія Бардаша

Експродюсер відомих гуртів "Нерви", Quest Pistols та "Гриби" Юрій Бардаш отримав російське громадянство. Він родом з Луганщини.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Укранський експродюсер музичних гуртів "Нерви", Quest Pistols, "Гриби" та інших виконавців Юрій Бардиш змінив ім'я та отримав російське громадянство. Тепер його звати Георгій.

"Я дістаю із широких штанів", — підписав фото Бардаш, який усміхається і стоїть на фоні фотографії президента Росії Володимира Путіна.

Експродюсер Юрій Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрія Бардаша

Він під світлиною зради процитував рядок з твору Володимира Маяковського "Вірш про радянський паспорт".

Юрій Бардаш народився в Алчевську, Луганська область. Він займався продюсерством українських музикантів та жив в Україні до повномасштабного вторгнення. Опісля він покинув країну й оголосив себе "русским человеком". Також він заявляє, що в Україні живуть нацисти.

У липні 2022 року він втік до Москви, де "безпечно і красиво". У вересні цього ж року казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.

Від нього відмовилася його дружина, з якою вони мають спільну доньку Єлизавету, саме через його пропутінські погляди.

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