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Український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт

23 січня 2024 14:27
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт
Експродюсер Юрій Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрія Бардаша
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Експродюсер відомих гуртів "Нерви", Quest Pistols та "Гриби" Юрій Бардаш отримав російське громадянство. Він родом з Луганщини.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зрадник Юрій Бардаш отримав російський паспорт

Укранський експродюсер музичних гуртів "Нерви", Quest Pistols, "Гриби" та інших виконавців Юрій Бардиш змінив ім'я та отримав російське громадянство. Тепер його звати Георгій.

"Я дістаю із широких штанів", — підписав фото Бардаш, який усміхається і стоїть на фоні фотографії президента Росії Володимира Путіна.

Експродюсер Юрій Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрія Бардаша
Експродюсер Юрій Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрія Бардаша

Він під світлиною зради процитував рядок з твору Володимира Маяковського "Вірш про радянський паспорт".

Юрій Бардаш народився в Алчевську, Луганська область. Він займався продюсерством українських музикантів та жив в Україні до повномасштабного вторгнення. Опісля він покинув країну й оголосив себе "русским человеком". Також він заявляє, що в Україні живуть нацисти. 

У липні 2022 року він втік до Москви, де "безпечно і красиво". У вересні цього ж року казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.

Від нього відмовилася його дружина, з якою вони мають спільну доньку Єлизавету, саме через його пропутінські погляди.

Раніше зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки".

Також Соня Морозюк покинула Гринкевича-зрадника і зізналася, що буде з його подарунками

українці
музика
росіяни
Юрій Бардаш
Quest Pistols
гриби
держзрада

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