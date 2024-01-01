Зірка серіалу "Свати" поділилась новорічними світлинами з сином

Анна Кошмал з сином. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка, яка стала відомою після зйомок у серіалі "Свати", Анна Кошмал поділилась світлинами з маленьким сином. Артистка щасливо зустріла Новий Рік разом зі своєю сім'єю.

Зірка розмістила фото в instagram.

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Акторка Анна Кошмал поділилась з підписниками зворушливими фото з сином. Вони разом наряджали ялинку білими та золотистими кульками.

Зірка обрала для новорічних світлин досить стриманий образ. Вона вдягла блискучу спідницю та коричневий светр. Син був у схожому пуловері з сорочкою.

"Нехай наші серця будуть наповнені любовʼю, адже ми всі потребуємо тепла та підтримки, особливо діти. Дякую Силам Оборони за всі титанічні зусилля та захист. Щастя бути вдома! Ми вдома завдяки вам! Низький уклін", — підписала дописи зірка.

Анна Кошмал з сином. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал з сином. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал з сином. Фото: instagram.com/smorkovkina/

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