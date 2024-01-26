Анну Кошмал засмеяли в Кишиневе из-за ее отказа разговаривать на русском

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Украинская актриса Анна Кошмал была недавно проездом в Кишеневе, Молдавия. Местные жители захейтили ее за отказ говорить с ними на русском языке.

Звезда рассказала о досадной ситуации в Instagram.

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Артистка ехала с отдыха в Киев и была проездом в Кишиневе. Она столкнулась там с пророссийскими молдованами.

"За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда на мое нежелание разговаривать на русском закатывали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки)", — рассказала Кошмал.

Сториз Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна призналась, что в аэропорту ее узнавали, однако называли "российской актрисой". Также некоторые посетители радовались тому, что Россия оккупировала часть Украины.

"Мне бы не хотелось по нескольким людям судить обо всех других гражданах этой страны, но впечатление испорчено вдребезги. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием", — закончила грустную история артистка.

Анна Кошмал с сыном очень радовались, когда увидели уже свой поезд и смогли отправиться домой, в Украину.

Сториз Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Сториз Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Ранее звезда сериала "Сваты" поделилась новогодними фотографиями с сыном.

Также украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт.