Антитіла передали 4,5 млн гривень на потреби розвідки

Український гурт "Антитіла". Фото: instagram.com/antytila_official/

Український гурт "Антитіла" рік тому анонсував концерт в українському Криму, який мав відбутися у серпні 2024 року. Усі кошти від проданих квитків артисти передали підрозділу Головного Управління Розвідки, який відповідає за операції на півострові. Музиканти залишили дату майбутнього виступу відкритою.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Читайте також:

Антитіла задонатили на таємний вантаж для бійців Буданова

Музиканти повідомили про те, що поки концерт у Ялті переноситься на невизначений термін та передали 4,5 млн гривень з проданих на концерт у Криму квитків, підрозділу ГУР МО, який відповідає за військові операції у Криму. Кошти спрямують на таємний вантаж з бойовим обладнанням для розвідників.

"Ми переносимо концерт у Ялті й залишаємо відкритою дату його проведення у майбутньому. Цей концерт потребує трішки довшої підготовки і трішки більшої "бавовни", тож ми разом із ГУР, нашим партнером по цьому концерту, наполегливо працюємо над тим, щоб наблизити цю подію", — зазначили артисти.

Лідер гурту "Антитіла" повідомив про те, що усі квитки, придбані на серпневий концерт у Ялті, залишають дійсними та додав про те, продаж нині відкритий і всі кошти з нього будуть також направлені на потреби нашого війська.

"Усі придбані квитки залишаються дійсними. Ба більше ― продаж квитків триває. Всі кошти з подальших продажів також будуть витрачені на бойові потреби Воєнної розвідки України ― співорганізатора концерту "Антитіла" у Ялті. Отже, кожен квиток – це ще й донат на деокупацію Криму!", — додав фронтмен гурту Тарас Тополя.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів про справжню місію концертів гурту "Антитіла" в Криму. А також Тарас Тополя прокоментував зміну керівництва у ЗСУ.