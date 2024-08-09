Антитела передали 4,5 млн гривен на нужды разведки

Украинская группа "Антитіла". Фото: instagram.com/antytila_official/

Украинская группа "Антитіла" год назад анонсировала концерт в украинском Крыму, который должен был состояться в августе 2024 года. Все средства от проданных билетов артисты передали подразделению Главного Управления Разведки, который отвечает за операции на полуострове. Музыканты оставили дату предстоящего выступления открытой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Музыканты сообщили о том, что пока концерт в Ялте переносится на неопределенный срок и передали 4,5 млн гривен из проданных на концерт в Крыму билетов, подразделению ГУР МО, который отвечает за военные операции в Крыму. Средства будут направлены на тайный груз с боевым оборудованием для разведчиков.

"Мы переносим концерт в Ялте и оставляем открытой дату его проведения в будущем. Этот концерт требует немного более долгой подготовки и немного большего "хлопка", поэтому мы вместе с ГУР, нашим партнером по этому концерту, упорно работаем над тем, чтобы приблизить это событие", — отметили артисты.

Лидер группы "Антитіла" сообщил о том, что все билеты, приобретенные на августовский концерт в Ялте, остаются действительными и добавил, что продажа сейчас открыта и все средства из нее будут также направлены на нужды нашего войска.

"Все приобретенные билеты остаются действительными. Больше ― продажа билетов продолжается. Все средства по дальнейшим продажам также будут потрачены на боевые нужды Военной разведки Украины ― соорганизатора концерта "Антитіла" в Ялте. Итак, каждый билет – это еще и донат на деоккупацию Крыма! ", — добавил фронтмен группы Тарас Тополя.

Напомним, Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитіла" в Крыму. А также Тарас Тополя прокомментировал смену руководства в ВСУ.