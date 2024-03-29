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Арнольд Шварценеггер вперше після складних операцій показав свій кардіостимулятор

29 березня 2024 21:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Арнольду Шварценеггеру провели операцію і встановили кардіостимулятор — фото
Американський актор Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер поділився фото з кардіостимулятором, який йому встановили минулого тижня. Нещодавно він переніс три операції на відкритому серці.

Світлину зірка виклав у свій Instagram. 

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Арнольду Шварценеггеру встановили кардіостимулятор

76-річний актор та політичний діяч Арнольд Шварценеггер показав, який має вигляд з кардіостимулятором.

Його встановили зірці минулого тижня. Актору нещодавно провели три операції на відкритому серці через вроджену ваду — двостулковий аортальний клапан.

Шварценеггер опублікував світлину з подякою своїм шанувальникам, які підтримували його. Також він заспокоїв усіх фанатів кінопроєкту FUBAR.

 "Дякую! Я отримав стільки добрих повідомлень з усього світу, але багато хто запитував, чи не викличе мій кардіостимулятор проблеми з 2 сезоном FUBAR. Абсолютно ні. Я буду готова до зйомок у квітні, а ви зможете побачити це тільки якщо дійсно шукаєте", — написав актор.

Арнольд Шварценеггер у лікарні. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
 Арнольд Шварценеггер у лікарні. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Нагадаємо, актора Арнольда Шварценеггера затримали  аеропорту через незадекларований люксовий годинник — що сталося. Також відомий музикант потрапив у лікарню і його фанати шоковані.

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операція
Арнольд Шварценеггер
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серце

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