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Арнольд Шварценеггер впервые после сложных операций показал свой кардиостимулятор

29 марта 2024 21:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Арнольду Шварценеггеру провели операцию и установили кардиостимулятор.
Американский актер Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер поделился фото с кардиостимулятором, установленным ему на прошлой неделе. Недавно он перенес три операции на открытом сердце.

Фотографию звезда выложил в свой Instagram.

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Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

76-летний актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер показал, как выглядит его кардиостимулятор.

Его установили звезде на прошлой неделе. Актеру недавно провели три операции на открытом сердце из-за врожденного порока — двустворчатый аортальный клапан.

Шварценеггер опубликовал фотографию с благодарностью своим поддерживавшим его поклонникам. Также он успокоил всех фанатов кинопроекта Fubar.

"Спасибо! Я получил столько хороших сообщений со всего мира, но многие спрашивали, не вызовет ли мой кардиостимулятор проблемы с 2 сезоном FUBAR. Абсолютно нет. Я буду готова к съемкам в апреле, а вы сможете увидеть это только если действительно ищете", — написал актер.

Арнольд Шварценеггер в больнице. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
Арнольд Шварценеггер в больнице. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Напомним, актера Арнольда Шварценеггера задержали аэропорту из-за произошедших незадекларированных люксовых часов. Также известный музыкант попал в больницу и его фанаты в шоке.

болезнь
операция
Арнольд Шварценеггер
Голливуд
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сердце

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