Арнольду Шварценеггеру провели операцию и установили кардиостимулятор.

Арнольд Шварценеггер впервые после сложных операций показал свой кардиостимулятор
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер поделился фото с кардиостимулятором, установленным ему на прошлой неделе. Недавно он перенес три операции на открытом сердце.
Фотографию звезда выложил в свой Instagram.
Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
76-летний актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер показал, как выглядит его кардиостимулятор.
Его установили звезде на прошлой неделе. Актеру недавно провели три операции на открытом сердце из-за врожденного порока — двустворчатый аортальный клапан.
Шварценеггер опубликовал фотографию с благодарностью своим поддерживавшим его поклонникам. Также он успокоил всех фанатов кинопроекта Fubar.
"Спасибо! Я получил столько хороших сообщений со всего мира, но многие спрашивали, не вызовет ли мой кардиостимулятор проблемы с 2 сезоном FUBAR. Абсолютно нет. Я буду готова к съемкам в апреле, а вы сможете увидеть это только если действительно ищете", — написал актер.
Напомним, актера Арнольда Шварценеггера задержали аэропорту из-за произошедших незадекларированных люксовых часов. Также известный музыкант попал в больницу и его фанаты в шоке.
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