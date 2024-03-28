Колишній лідер Тартак Олександр Положинський потрапив у лікарню — що відомо

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Відомий український співак та ексучасник гурту "Тартак" Олександр Положинський має проблеми зі здоров'ям. Артист показався під крапельницею і змусив неабияк понервувати шанувальників.

Відповідну світлину він опублікував у Instagram.

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Музикант Олександр Положинський опублікував світлину, на якій помітно, що йому робили крапельницю. Окрім того, зіниця його лівого ока була суттєво більшою за праву.

"Я повернусь", — лаконічно доповнив публікацію артист.

Він не повідомив, що саме із ним трапилося та змусив українців понервувати за його стан.

Українці побажали Олександру Положинському швидше одужати

Користувачі мережі підтримали артиста та побажали йому швидкого відновлення. Декого звернув увагу на втомлений вигляд та розширені зіниці музиканта та подякував йому за службу у війську.

"Одужуйте, змучені на фото. Дякую".

"Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект ? Здоровʼя міцного Сашкові!".

"Обіймаю з вдячністю".

"Сашко, що сталося? Сподіваюсь нічого страшного! Одужуй скоріше!!!".

"О Господи! Зіниці.. Тримайся!".

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Сашко Положинський захищає Україну на передовій

У травні 2022 року музикант приєднався до 47 ОМБр "Маґура". Свій 50-річний ювілей артист зустрічав у окопі, під мінометним обстрілом окупантів.

Однак деякий час через свій стан здоров'я Положинський був вимушений залишити фронт. Він перевівся до іншого підрозділу ЗСУ та продовжив нести службу в Києві.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич страждає через сильний головний біль та скаржиться на погане самопочуття. Також під час концерту відомої співачки померла людина.