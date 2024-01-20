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Шварценеггеру вдалось продати годинник, з яким його затримали в аеропорту

20 січня 2024 13:29
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Стас Кожушко
Редактор
Шварценеггеру вдалось продати годинник, з яким його затримали в аеропорту
Американський актор Арнольд Шварценеггер. Фото: Instagram/schwarzenegger
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Раніше цього тижня голлівудського актора австрійського походження Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту німецького Мюнхена. Колишній губернатор Каліфорнії перевозив незадекларований годинник, проте йому вдалося розібратися з цією ситуацією. А тепер стало відомо, що коштовну річ вдалось продати на аукціоні.

Про це повідомляє видання Bild.

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Шварценеггер продав скандальний годинник

76-річна зірка став гостем благодійного вечора в одному з готелів австрійського міста Кіцбюел. Організатором заходу була організація "Кліматична ініціатива Шварценеггера". Під час благодійного вечора вдалось зібрати 1,3 мільйона євро, які підуть на поточні проєкти організації знаменитості.

Скандальний годинник, який є копією швейцарського люксового бренду Audemars Piguet пішов з молотка за 270 тисяч євро. І це при тому, що німецькі митники оцінили його у 26 тисяч євро.

Годинник, з яким Шварценеггер прилетів в Європу. Фото: Bild

Через те, що під час проходження кордону Арнольд не зареєстрував годинник, митники стягнули зі Шварценеггера 35 тисяч євро: окрім вартості копії кінозірка сплатив податок у розмірі 4 тисячі євро та штраф 5 тисяч євро. Шварценеггеру довелось йти до банку, аби зняти готівку.

Арнольд Шварценеггер в аеропорту Мюнхена. Фото: поліція аеропорту

Нагадаємо, раніше ми писали, що американському актору Алеку Болдвіну висунули нові звинувачення щодо вбивства українки на знімальному майданчику. Також ми розповідали, що дружина репера Каньє Веста змусила його записати вибачення перед євреями.

скандал
аукціон
Арнольд Шварценеггер
благодійність
закордонні зірки

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