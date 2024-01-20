Шварценеггеру вдалось продати годинник, з яким його затримали в аеропорту

Американський актор Арнольд Шварценеггер. Фото: Instagram/schwarzenegger

Раніше цього тижня голлівудського актора австрійського походження Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту німецького Мюнхена. Колишній губернатор Каліфорнії перевозив незадекларований годинник, проте йому вдалося розібратися з цією ситуацією. А тепер стало відомо, що коштовну річ вдалось продати на аукціоні.

Про це повідомляє видання Bild.

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76-річна зірка став гостем благодійного вечора в одному з готелів австрійського міста Кіцбюел. Організатором заходу була організація "Кліматична ініціатива Шварценеггера". Під час благодійного вечора вдалось зібрати 1,3 мільйона євро, які підуть на поточні проєкти організації знаменитості.

Скандальний годинник, який є копією швейцарського люксового бренду Audemars Piguet пішов з молотка за 270 тисяч євро. І це при тому, що німецькі митники оцінили його у 26 тисяч євро.

Годинник, з яким Шварценеггер прилетів в Європу. Фото: Bild

Через те, що під час проходження кордону Арнольд не зареєстрував годинник, митники стягнули зі Шварценеггера 35 тисяч євро: окрім вартості копії кінозірка сплатив податок у розмірі 4 тисячі євро та штраф 5 тисяч євро. Шварценеггеру довелось йти до банку, аби зняти готівку.

Арнольд Шварценеггер в аеропорту Мюнхена. Фото: поліція аеропорту

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