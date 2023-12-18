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Арнольд Шварцнеггер розповів, чому щороку роздає благодійні подарунки

18 грудня 2023 16:27
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Арнольд Шварцнеггер розповів, чому щороку роздає благодійні подарунки
Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Голлівудський актор Арнольд Шварцнеггер показав, як займається благодійністю на різдвяні свята. Він розповів, чому вирішив дарувати людям щастя. 

Про це пише People.

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У суботу 76-річний Арнольд розмістив відео, на якому займається благодійністю. Він роздавав різдвяні подарунки у Молодіжному центрі Холленбека. Це його щорічна традиція, яку він розпочав у своє перше Різдво, як тільки приїхав у США. Тоді він був нікому невідомим іммігрантом.

"Коли я вперше приїхав до Америки, мої друзі в "Gold’s Gym" були такими щедрими. Вони привезли мене під час Різдва і змусили відчути себе таким щасливим і включеним. Мені подобається мати можливість щось віддавати і бачити усмішки на обличчях дітей, коли вони отримують подарунки. Щасливого Різдва!" — розповів актор.

@arnoldschnitzel

There is a reason I have been handing out presents at the Hollenbeck Center in Boyle Heights for over 30 years. When I first came to America, my friends at Gold’s Gym were so generous. They brought me in during Christmas time and made me feel so happy and included. I love being able to give back and see the smile on the kids’ faces when they get their gifts. Merry Christmas to all!

♬ Christmas In Hollis - RUN DMC

У своє перше американське Різдво Арнольду подарували подарунки малознайомі люди, була гарна ялинка тоді і він вперше відчув себе причетним до Америки. Це було почуття спорідненності з країною.

"Я ніколи не забуду такої солодкої доброзичливості та прихильності, тому я хотів зробити те саме, коли в мене будуть гроші. Ось чому останні 30 з чимось років я приїжджаю сюди... Мені подобається, що я можу поділитися добротою та надихнути інших людей робити те саме", — поділився актор.

Arnold Schwarzenegger
Арнольд Шварцнеггер роздає подарунки. Фото: скріншот тіктоку

Актор роздав різдвяні подарунки сім'ям та дітям. Він погоджувався на фотографії та спілкувався з усіма охочими. Для нього творити добро стало однією з цілей життя.

Нагадаємо, що вийшли кінопрем'єри тижня.

Раніше ми писали, якими за 39 років стали герої "Термінатора".

 

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