Арнольд Шварцнеггер рассказал, почему каждый год раздает благотворительные подарки
Голливудский актер Арнольд Шварцнеггер показал, как занимается благотворительностью на рождественские праздники. Он рассказал, почему решил дарить людям счастье.
Об этом пишет People.
"Терминатор" стал благотворителем
В субботу 76-летний Арнольд разместил видео, где занимается благотворительностью. Он раздавал рождественские подарки в Молодежном центре Холленбека. Это его ежегодная традиция, которую он начал в первое Рождество, как только приехал в США. Тогда он был никому неизвестным иммигрантом.
"Когда я впервые приехал в Америку, мои друзья в "Gold's Gym" были так щедры. Они привезли меня во время Рождества и заставили почувствовать себя таким счастливым и включенным . Мне нравится иметь возможность что-то отдавать и видеть улыбки на лицах детей, когда они получают подарки. Счастливого Рождества! ” — рассказал актер.
@arnoldschnitzel
Другой день в офисе.♬ 9 to 5 - Dolly Parton
В свое первое американское Рождество Арнольду подарили подарки малознакомые люди, была хорошая елка и тогда впервые почувствовал себя причастным к Америке. Это было чувство родства со страной.
"Я никогда не забуду такую сладкую доброжелательность и привязанность, поэтому я хотел сделать то же, когда у меня будут деньги. Вот почему последние 30 с чем-то лет я приезжаю сюда... Мне нравится, что я могу поделиться добротой и вдохновить других людей делать то же", — поделился актер.
Актер раздал рождественские подарки семьям и детям. Он соглашался на фотографии и общался со всеми желающими. Для него творить добро стало одной из целей жизни.
Напомним, что вышли кинопремьеры недели.
Раньше мы писали, какими за 39 лет стали герои "Терминатора".
Читайте Новини.LIVE!