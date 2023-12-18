Арнольд Шварцнеггер рассказал, почему каждый год раздает благотворительные подарки

Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Голливудский актер Арнольд Шварцнеггер показал, как занимается благотворительностью на рождественские праздники. Он рассказал, почему решил дарить людям счастье.

Об этом пишет People.

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В субботу 76-летний Арнольд разместил видео, где занимается благотворительностью. Он раздавал рождественские подарки в Молодежном центре Холленбека. Это его ежегодная традиция, которую он начал в первое Рождество, как только приехал в США. Тогда он был никому неизвестным иммигрантом.

"Когда я впервые приехал в Америку, мои друзья в "Gold's Gym" были так щедры. Они привезли меня во время Рождества и заставили почувствовать себя таким счастливым и включенным . Мне нравится иметь возможность что-то отдавать и видеть улыбки на лицах детей, когда они получают подарки. Счастливого Рождества! ” — рассказал актер.

В свое первое американское Рождество Арнольду подарили подарки малознакомые люди, была хорошая елка и тогда впервые почувствовал себя причастным к Америке. Это было чувство родства со страной.

"Я никогда не забуду такую сладкую доброжелательность и привязанность, поэтому я хотел сделать то же, когда у меня будут деньги. Вот почему последние 30 с чем-то лет я приезжаю сюда... Мне нравится, что я могу поделиться добротой и вдохновить других людей делать то же", — поделился актер.

Арнольд Шварцнеггер раздает подарки. Фото: скриншот тиктока

Актер раздал рождественские подарки семьям и детям. Он соглашался на фотографии и общался со всеми желающими. Для него творить добро стало одной из целей жизни.

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