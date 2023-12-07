Як за 39 років змінилися герої легендарного бойовику Термінатор

Арнольд Шварценеггер у бойовику "Термінатор". Фото: Pinterest

З моменту виходу першої частини бойовика "Термінатор" режисера Джеймса Кемерона минуло вже 39 років. Актори, які зіграли в картині, стали тоді дуже популярними, тому пропонуємо вам подивитися, як вони змінилися з прем'єри першого "Термінатора".

Як зараз виглядають актори і що змінилось в їхньому житті, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Арнольд Шварценеггер

Ще до початку зйомок фільму "Термінатор" Арнольд Шварценеггер вже був популярним, але у сфері бодібілдингу. Коли актор почав грати головну роль Термінатора Т-800, йому було 37 років. Саме ця картина принесла йому неймовірний успіх і популярність по всьому світу.

Згодом Арнольд Шварценеггер подався у політику і став губернатором Каліфорнії. Проте, через вісім років він звільнився і знову повернувся у кіноіндустрію. Зараз в нього є п’ятеро дітей — донька Крістіна і Кетрін, і сини Патрік, Крістофер і Джозеф.

Арнольд Шварценеггер у "Термінаторі" і сьогодні. Фото: Pinterest

Майкл Бін

Відомий американський актор зіграв роль солдата з майбутнього на ім’я Кайл Риз, коли йому було 28 років. Після завершення зйомок бойовика "Термінатор" його кар’єра різко пішла вгору, але інші ролі в кіно були не такими знаковими, як у "Термінаторі".

Що стосується особистого життя, то американський актор мав трьох дружин — акторку Карлін Ослін, яка народила йому двох синів, і Джину Марш, від якої в нього також є двоє дітей. Зараз він перебуває у шлюбі з акторкою Дженніфер Бланк.

Майкл Бін у бойовику "Термінатор" і зараз. Фото: Pinterest

Лінда Гамільтон

У картині "Термінатор" американська акторка грала роль студентки-офіціантки Сари Коннор, яка була мішенню для кіборга-вбивці, у 28 років. Саме завдяки цьому фільму Лінда Гамільтон отримала шалений успіх, а також премію "Сатурн" і нагороду від MTV.

Якщо говорити про її особисте життя, то вона була двічі заміжня. Від шлюбу з першим чоловіком вона народила сина, якого назвала Делтон. Далі акторка вийшла заміж за режисера бойовика "Термінатор" Джеймса Кемерона, від якого в неї є донька Жозефіна. Зараз Лінді 66 років, вона живе зі своїми дітьми у Малібу.

Лінда Гамільтон у ролі Сари Коннор і зараз. Фото: Pinterest

Пол Вінфілд

У знаменитому бойовика Пол Вінфілд зіграв роль лейтенанта Еда Трекслера, коли йому було 45 років. Ще до початку зйомок цього фільму Пол вже був успішним актором і навіть мав номінацію на всім відому премію "Оскар". Після завершення зйомок Пол продовжив грати у кіно.

Він відверто розповідав про свою нетрадиційну орієнтацію і свого партнера, архітектора Чарльза Діллана-молодшого. У 2004 році в 64-річного Пола Вінфілда стався інфаркт, тому його не стало. В останні роки життя актор страждав від діабету і ожиріння.

Пол Вінфілд у "Термінаторі" і в останні роки життя. Фото: Daily News

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