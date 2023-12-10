Пограбування по-українськи та демонічне Різдво — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Демонічне Різдво". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, французька комедія "Кредитні пройдисвіти" про страйки проти банків та китайський мультфільм "Загадковий світ роботів".

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Пограбування по-українськи (Україна)

За сюжетом життя в Алекса (Остап Халавко) досить просте та прогнозоване. З дня у день він вчить дітей плавати. На зарплату тренера сильно не пошикуєш, тож радостей у нього небагато. Та якось хлопець закохується в казково вродливу зірку (Даша Астаф’єва). Підкорити красуню не так вже й легко. Та й грошей для цього знадобиться чимало.

Тому Алекс вирішує пограбувати банк. Так він і гроші роздобуде, і враження на дівчину справить. Але ж не варто забувати, що гроші — далеко не головна річ, якщо йдеться про справжнє кохання.

Демонічне Різдво (США)

Події фільму жахів розгортаються на початку 1970-х років в католицькій школі-інтернаті для дівчаток. Саманта і Клара змушені проводити зимові канікули в стінах школи. Разом з ними залишається зустрічати зимові свята молода вчителька Роуз. Саме цей момент обрали для нападу представники сатанинського культу на чолі з харизматичним та ексцентричним лідером.

На одну з ключових ролей було запрошено Мена Массуда, відомого за роллю Аладіна в однойменному фільмі 2019 року. Основні зйомки фільму відбувалися в околицях Монреаля у Канаді.

Альма й Оскар (Австрія, Німеччина, Швейцарія, Чехія)

За сюжетом нещодавно овдовіла Альма Малер, знана світська дама, спокушає молодого художника Оскара Кокошку. Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою, яка більше служить його чоловічим фантазіям, ніж реальності. Сама Альма теж мисткиня — композиторка.

Кредитні пройдисвіти (Франція)

Через величезні борги банк заблокував кредитки двох головних героїв та віддав справи до суду. Так вони потрапили на перевиховання до групи анонімних шопоголіків. У будівлі поруч збираються екоактивісти і наливають безкоштовне пиво. Тож парочка відразу завітала на халявні смаколики. І згодом народився підступний план: приєднатись до протестів проти глобального потепління і надмірного споживання, щоб потім очолити свій власний протест — проти банківської системи.

Загадковий світ роботів (Китай)

Мультфільм є дев’ятим повнометражним анімаційним фільмом про популярних персонажів. Вперше вони з’явилися на екранах як герої дитячого мультсеріалу 2012 року.

За сюжетом ще дітьми Брайар та Брамбл залишились самі. Найперші спогади про маму, яка колись пішла і вже не повернулась, стирає час. Тепер вони дорослі та дбають про себе самі. Випадкова зустріч із Шарлоттою, вченою-початківцем, надає життю братів нового сенсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, хто став лауреатами премії Європейської кіноакадемії.