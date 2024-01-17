Арнольда Шварцнеггера затримали в аеропорту Мюнхена через годинник
Популярного актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митників зацікавив його дорогий годинник.
Про це пише Bild.
Арнольда Шварценеггера затримали митники в аеропорту
Актора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена, тому що прикордонників зацікавив його незадекларований годинник.
Він хотів перевезти з собою копію моделі 150-річного швейцарського люксового бренду Audemars Piguet. Цей годинник з особистої колекції актор збирався виставити на аукціон перед "Всесвітнім кліматичним самітом" у Кітцбюелі.
Представник Головного митного управління Мюнхена Томас Майстер розповів, що кінозірку перевіряють на предмет ухилення від сплати податків.
"Ми порушили кримінальну справу за податковим законодавством. Годинник мав бути задекларований, оскільки він є імпортом", — сказав Майстер.
Кіноактор досі перебуває під вартою в аеропорту Мюнхена.
Раніше стало відомо, що син Арнольда Шварценеггера одружується.
Також Арнольд Шварцнеггер розповів, чому щороку роздає благодійні подарунки.
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