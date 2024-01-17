Арнольда Шварцнеггера затримали в аеропорту Мюнхена через годинник

Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Популярного актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митників зацікавив його дорогий годинник.

Про це пише Bild.

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Арнольда Шварценеггера затримали митники в аеропорту

Актора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена, тому що прикордонників зацікавив його незадекларований годинник.

Він хотів перевезти з собою копію моделі 150-річного швейцарського люксового бренду Audemars Piguet. Цей годинник з особистої колекції актор збирався виставити на аукціон перед "Всесвітнім кліматичним самітом" у Кітцбюелі.

Арнольда Шварценеггера в аеропорту Мюнхена. Фото: поліція аеропорту

Представник Головного митного управління Мюнхена Томас Майстер розповів, що кінозірку перевіряють на предмет ухилення від сплати податків.

"Ми порушили кримінальну справу за податковим законодавством. Годинник мав бути задекларований, оскільки він є імпортом", — сказав Майстер.

Кіноактор досі перебуває під вартою в аеропорту Мюнхена.

Раніше стало відомо, що син Арнольда Шварценеггера одружується.

Також Арнольд Шварцнеггер розповів, чому щороку роздає благодійні подарунки.