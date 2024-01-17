Арнольд Шварцнеггер был задержан в аэропорту Мюнхена из-за часов

Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Популярный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена. Таможенников заинтересовали его дорогие часы.

Об этом пишет Bild.

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Актера Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, потому что пограничников заинтересовали его незадекларированные часы.

Он хотел перевезти с собой копию модели 150-летнего швейцарского бренда люксового Audemars Piguet. Эти часы из личной коллекции актер собирался выставить на аукцион перед "Всемирным климатическим саммитом" в Китцбюэле.

Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта

Представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Мастер рассказал, что кинозвезду проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.

"Мы возбудили уголовное дело по налоговому законодательству. Часы должны быть задекларированы, поскольку они являются импортом", — сказал Мастер.

Киноактер до сих пор находится под стражей в аэропорту Мюнхена.

Ранее стало известно, что сын Арнольда Шварценеггера женится.

Также Арнольд Шварцнеггер рассказал, почему каждый год раздает благотворительные подарки.