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Арнольд Шварцнеггер был задержан в аэропорту Мюнхена из-за часов

17 января 2024 20:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Арнольд Шварцнеггер был задержан в аэропорту Мюнхена из-за часов
Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена. Таможенников заинтересовали его дорогие часы.

Об этом пишет Bild.

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Арнольда Шварценеггера задержали таможенники в аэропорту

Актера Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, потому что пограничников заинтересовали его незадекларированные часы.

Он хотел перевезти с собой копию модели 150-летнего швейцарского бренда люксового Audemars Piguet. Эти часы из личной коллекции актер собирался выставить на аукцион перед "Всемирным климатическим саммитом" в Китцбюэле.

Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта
Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта

Представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Мастер рассказал, что кинозвезду проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.

"Мы возбудили уголовное дело по налоговому законодательству. Часы должны быть задекларированы, поскольку они являются импортом", — сказал Мастер.

Киноактер до сих пор находится под стражей в аэропорту Мюнхена.

Ранее стало известно, что сын Арнольда Шварценеггера женится.

Также Арнольд Шварцнеггер рассказал, почему каждый год раздает благотворительные подарки.

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