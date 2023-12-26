Як Тоня Матвієнко вперше зустріла Арсена Мірзояна — співачка чесно розповіла

Співачка Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном на концерті. Фото: Instagram Арсена Мірзояна

Відома українська співачка Тоня Матвієнко розкрила цікаві подробиці подружнього життя зі співаком Арсеном Мірзояном. Донька народної артистки і співачки Ніни Матвієнко зізналася, як вона вперше зустрілася зі своїм чоловіком.

Про це Тоня Матвієнко розповіла під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Як Тоня Матвієнко вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном

Популярна артистка згадала, як Арсен Мірзоян вперше приїхав до неї у гості. Виявляється, зробила перший крок саме співачка, яка написала йому в соціальній мережі Facebook. Крім того, Тоня Матвієнко назвала свого чоловіка реалізованою мрією.

"Ми з ним списались у Facebook, і він до мене в гості приїхав. Я написала, чого він спить. Я просто не знала, що він приїде. Мрія — це людина, про яку ти мрієш, а він вже існує. Реалізована мрія", — зізнається відома українська співачка Тоня Матвієнко.

Співачка Тоня Матвієнко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також артистка розповіла про те, що її найбільше дратує в Арсені Мірзояні, з яким вона разом уже 12 років. Зізналася Тоня також і в тому, що її чоловіка бісить в ній. Втім, як каже співачка, вона точно знає, що вони кохають одне одного навіть через багато років.

"Буває його занадто багато, а я інколи люблю побути сама зі своїми думками. Він приходить говорити, співати, на вуха сідати. Він буває дуже різним. Арсена бісить, коли я нию. Щось мені все не так, що я всім незадоволена, що мені замало уваги, романтики. Ми з Арсеном 12 років разом, але точно знаю, що кохання в нас ще є", — також додала популярна артистка.

Що Тоня Матвієнко каже про свого чоловіка Арсена Мірзояна

Не так давно українська співачка відповіла на слова в мережі стосовно того, що її чоловік Арсен Мірзоян — альфонс. Тоня досить лаконічно заявила про те, чи дійсно це так. Вона зазначила, що у її коханого більше грошей, ніж у неї.

Тоня Матвієнко зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Instagram Арсена Мірзояна

Також співачка відповіла на звинувачення людей в мережі стосовно того, що її батько переїхав на дачу саме після того, як вона привела до будинку своїх батьків Арсена.

"Повірте, у нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою. У батька з мамою свої проблеми. Не через мене, повірте", — заявила Тоня Матвієнко в інтерв’ю.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, як вона себе почуває після того, як не стало її мами.

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